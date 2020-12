'Per què volen els avions?' explicarà la pandèmia en un episodi especial

El programa Per què volen els avions? torna puntualment a la graella de TV3 aquest diumenge per parlar de les conseqüències socials, emocionals i econòmiques de la crisi provocada pel coronavirus. En el capítol, que duu per títol Per què no volen els avions?, Eloi Collell parla amb diverses persones de sectors especialment afectats per la crisi.

La pandèmia ha fet canviar l'estil de vida de tothom, però alguns sectors han viscut més durament que altres la crisi. És el cas del món de la cultura, que ha hagut de limitar l'aforament dels espectacles; el de l'esport, que ha de fer controls periòdicament, i l'ensenyament, que ha hagut de trobar noves formes de fer classe. Per conèixer com s'han adaptat aquests tres sectors, Collell entrevistarà artistes com la cantant Judit Neddermann, l’actriu Laura Aubert o el pallasso Tortell Poltrona, i dues professores d’una escola d’alta complexitat de Vic, la Mireia i la Laura. La infermera Sílvia Narejos li explicarà la importància de portar una bona mascareta i la Laia Palau, jugadora de l’UNI Girona, li detallarà les mesures sanitàries que segueixen abans d’un partit.

La primera temporada de Per què volen els avions?, programa que sorgeix de la crida de projectes de la CCMA pel canal 33, es va emetre aquest estiu a TV3.