La caverna es frega les mans amb el coronavirus

El pànic va bé per vendre diaris. El pànic va bé per crear la idea que el govern de torn no sap gestionar l'adversitat. Els quatre diaris catalans i El País coincideixen en la seva notícia d'obertura de portada: Itàlia tanca col·legis i universitats pel coronavirus. En canvi, a El Mundo i La Razón s'agafen a la guia feta pública pel govern espanyol per escriure els titulars "El govern facilita el tancament d'empreses per risc de contagi" i "Les empreses hauran de tancar si hi ha risc de coronavirus", respectivament. Es tracta de vendre la idea que, de nou, el govern va contra les persones. Destaquen que la CEOE comet "un greu error" i, en el cas de La Razón, escriuen en imperatiu ("hauran de tancar") mentre que El Mundo només diu que ho "facilita". En què quedem?

Almenys, però, hi ha una notícia, ni que sigui sobredimensionada. Perquè a l' Abc munten una portada ben críptica. El titular diu "Iglesias perd el seu lloc" i mostra el de Podem obrint una porta sobre la qual un rètol indica "Sense sortida". La sensació és que volien posar la foto amb calçador i han muntat la portada per justificar-ho. Perquè, després de llegir aquest titular literari, que no diu res, el subtítol és un arròs tres delícies on hi cap de tot: "El PSOE veu en la por que Podem quedi arraconat en el govern la causa dels seus atacs després del fiasco de la llei del «sí és sí » i els xocs amb Exteriors, Agricultura i Interior". Hi ha llibres de Joyce de més fàcil comprensió.

La caverna, per cert, destaca l'escridassada que li van fer al líder podemista uns individus de suposada extrema esquerra. Escracheador escracheado, titulen. La cosa és que la caverna ha de triar. O bé Iglesias és un papu bolxevic o bé és el traïdor de la causa obrera. Però, com deia en Rafeques, no es pot matar tot el que és gras. O prim, en aquest cas.