'La Razón', compromesa amb la lluita contra les durícies per cassolada

Una de les coses que m'amoïnava de les protestes del barri de Salamanca era els danys materials provocats a uns utensilis de la llar que el comú dels mortals comprem amb els cupons de descompte del súper o el dia de gran oferta a la ferreteria del barri però que, allà, són utensilis high end de materials amb noms perifràstics. No és qüestió de destrossar-los gratuïtament. Per sort, La Razón, sempre disposada a atiar qualsevol manifestació contrària al govern i, alhora, compromesa en la defensa de la integritat del tefló de les paelles, promocionava l'aplicació Cacerolapp. "¿Estàs fins al capdamunt del confinament i l'estat d'alarma?", començava la notícia, que animava clarament a saltar-se una mesura que no es pren per frivolitat sinó per evitar morts. L'apli en qüestió és, bàsicament, un senzill banc de sons. Pots triar el més adequat per a l'ocasió, en categories com "enfadada", "bulliciosa" o la inquietant "Ta-ta Taki Tà". El diari recomana que la connectis a un altaveu, via Bluetooth, fins aconseguir l'efecte desitjat. "Hauràs de suportar alguns anuncis que apareixen de tant en tant, però tot sigui per poder protestar amb la llei del mínim esforç", diuen per encoratjar. Prou durícies, prou tendinitis, prou cullerots deformats: La Razón, pensant en el servei públic, té la solució. Que les revolucions analògiques són una lata, tu.

Àlbum de titulars:

"El Dortmund sodomitza el Schalke en una oda al nou futbol" ( Sport. El titular el van corregir al cap d'un temps per un més pudorós sotmet. Interessant que el redactor hi posés –en el títol original– unes cometes pietoses, per indicar-nos que estava parlant metafòricament. Potser aquest podria ser un bon avís: si la metàfora que fas servir necessita una cursiva... pensa-hi un parell de cops).