La 1 farà un concurs per a joves talents de la música i la dansa

La 1 i la productora Shine Iberia (responsable de formats com MasterChef) preparen Prodigios, un concurs de talents per a nens d’entre 7 i 16 anys que mostraran els seus dots interpretatius en l’àmbit de la música clàssica, ja sigui com a cantants, instrumentistes o ballarins. Boris Izaguirre presentarà les gales i Paula Prendes serà l’encarregada d’acompanyar els concursants i les seves famílies al backstage. Pel que fa al jurat, el formaran el coreògraf Nacho Duato, la soprano Ainhoa Arteta i el director d’orquestra Andrés Salado. A més, segons TVE, “grans estrelles del panorama musical” visitaran el programa per actuar acompanyades dels joves concursants. L’espai es gravarà en un auditori i comptarà amb la participació de l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, que hi posarà la música en directe. Prodigios es basa en un format que ja acumula set temporades a la televisió pública francesa France 2, i que s’ha emès també a Itàlia i a Albània.