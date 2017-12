El conflicte de l'IVA obliga TV3 a cancel·lar 'Tarda oberta'

'Tarda oberta' no acabarà la temporada a TV3. La cadena pública ha decidit cancel·lar el programa que presenten Ruth Jiménez i Vador Lladó, segons ha avançat aquest dimecres 'Nació digital' i ha pogut confirmar l'ARA. TV3 assegura que la decisió s'ha pres per motius pressupostaris, i que la previsió és que l'espai es mantingui en antena durant tot el mes de gener. La data exacta de finalització del magazín encara no s'ha concretat.

El relleu de 'Tarda oberta' serà, amb tota probabilitat, 'Tot es mou', un magazín presentat per Helena Garcia Melero que inicialment estava previst que ocupés la franja matinal (en substitució del fallit 'A tota pantalla', que conduïda Núria Roca) però que finalment s'ha traslladat a la tarda per cobrir aquesta nova baixa. La decisió de la cadena encara no és ferma, però està previst que es confirmi ben aviat. De moment, doncs, la franja matinal de TV3 mantindrà l'estructura que ha tingut durant els darrers mesos, amb una connexió amb el canal 3/24 per enllaçar 'Els matins' amb el 'Telenotícies comarques'.

Segons TV3, la decisió de tancar 'Tarda oberta' és conseqüència directa del canvi de criteri del ministeri d'Hisenda pel que fa l'IVA, que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) calcula que tindrà un impacte negatiu de 20 milions d'euros anuals sobre el seu pressupost. De fet, des la Corporació ja adverteixen que aquests "imprevistos" obligaran a "revisar les inversions que s'havien previst", tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, i que la cancel·lació d'aquest magazín "no serà l'única mesura que es prengui", tot i que això no ha d'implicar per força la desaparició d'altres programes.

En qualsevol cas, la CCMA dona per fet que "la necessitat de reduir despesa farà que s'hagi d'assumir internament la producció d'alguns programes", com ara el nou magazín de tarda. 'Tarda oberta' era una producció de Mediapro, motiu pel qual ha estat una de les primeres víctimes d'aquesta retallada de la producció externa. Un altre dels damnificats podria ser 'Preguntes freqüents': l'espai de debat, produït per El Terrat, encara no té assegurada la continuïtat després de Nadal, malgrat que va ser un dels formats revelació de la tardor.

'Tarda oberta' es va estrenar el 4 de setembre, i els mals resultats dels dos primers dies (5,4% i 3,1% de quota de pantalla, respectivament) van fer saltar les alarmes. Ràpidament, l'equip del programa es va replantejar la intenció inicial de deixar l'actualitat política al marge dels continguts del magazín, i això va fer que l'audiència del programa millorés notablement, fins a l'11,8% que té de mitjana actualment, amb 180.000 espectadors cada tarda. Tot i que són xifres insuficients per liderar la franja (i que queden per sota de la mitjana de la cadena), superen clarament les que va obtenir la tardor de l'any passat 'Divendres', que es va quedar amb un 9,7% i 138.000 seguidors.