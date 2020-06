La consellera de Cultura renya TV3: "A vegades hi veig massa castellà"

L'estrena de la sèrie Drama a TV3 s'ha saldat amb una audiència discreta, però se li haurà de reconèixer, com a mínim, la capacitat d'encendre un debat: el de la llengua de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquesta comèdia, rodada en català i castellà per al canal Playz de TVE, s'ha emès ara al canal públic català respectant aquesta opció lingüística. Això va motivar un tuit de la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, que deia: "L'ús social de la llengua catalana ha de començar per la televisió pública de Catalunya". Entrevistada després per Josep Cuní a SER Catalunya, ha insistit en la qüestió: "Acabem de donar sis milions d'euros a la Corporació perquè facin projectes donant valor a la llengua i la literatura catalanes. [El tuit] era un toc d'atenció". Vilallonga també ha dit: "A vegades veig massa castellà a TV3".

L'ús social de la llengua catalana ha de començar per la televisió pública de Catalunya. @tv3cat — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) June 30, 2020

Aquestes declaracions li han costat unes quantes rèpliques polítiques a la consellera. El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha titllat Vilallonga de "supremacista, extremista i talibana" per dir que a TV3 s'hi parla massa castellà. "És una vergonya el talibanisme i el supremacisme cultural de Vilallonga", ha etzibat. Carrizosa ha demanat a la consellera si ha parlat amb TV3 sobre aquesta qüestió i què els ha dit. "No permetrem que els nacionalistes i extremistes s'apropiïn del català, el nostre idioma", ha afirmat Carrizosa, que considera que la sèrie Drama reflecteix tal com la gent parla al carrer. Per la seva banda, la portaveu de Catalunya en Comú - Podem al Parlament, Susanna Segovia, ha considerat que els comentaris de la consellera de Cultura "no venen al cas" i ha defensat que TV3 ha de ser una televisió pública que "reflecteixi i reculli la pluralitat de la societat catalana".