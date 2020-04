Els treballadors de la premsa escrita reclamen suport econòmic al govern espanyol

Els treballadors de més d'una quinzena de diaris de l'Estat han exigit avui al govern espanyol que doni ajuda econòmica a la premsa per poder garantir la supervivència d'un sector que es considera essencial i evitar així la presentació d'ERTOs. "La hibernació de l'economia ha provocat una caiguda de les campanyes publicitàries, el principal ingrés de la premsa escrita i online. La venda en quioscos i les subscripcions de les edicions en paper també s'han reduït", detallen. Entre els signants del comunicat hi ha els comitès d'empresa d' El País, El Periódico, La Vanguardia, els mitjans del Grupo Vocento, Expansión i l' Heraldo de Aragón.

Els treballadors assenyalen que la situació d'inestabilitat generada per la crisi del coronavirus ha dut diverses empreses editores a plantejar uns ERTO que fan perillar "la continuïtat de la prestació d'aquest servei essencial en les condicions que diferencien els grans mitjans d'altres que donen espai a la desinformació i les mentides". A més, asseguren que els ERTO que s'estan posant en marxa són "absolutament desproporcionats". "Reduir les plantilles de les redaccions en aquests moments de crisi només significa una reducció del dret dels ciutadans a estar degudament informats de tot el que està passant", recorden.

En el comunicat, els treballadors d'aquests mitjans insten el govern espanyol a prendre una decisió com més ràpid millor per evitar "conseqüències funestes". Els signants també recorden que aquesta setmana el govern espanyol va aprovar, a través d'un decret llei, el "rescat" de les televisions privades per valor de 15 milions d'euros.