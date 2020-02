El 2019-nCoV no és un nou 'smartphone'

Els congressistes del MWC Barcelona (MWCB) ja tenim certa experiència a canviant d'hàbits. Gràcies als terminals de reconeixement facial, per exemple, vam deixar enrere el gest de mostrar a un humà la credencial i el document d'identitat per accedir al recinte de la Fira. D'aquí tres setmanes, les recomanacions sanitàries ens faran prescindir d'un altre costum habitual en aquesta i altres trobades professionals: l'occidental encaixada de mans per saludar altres participants. Potser a alguns ens costarà reconèixer-los a primer cop d'ull pels passadissos, perquè l'ús de mascaretes deixarà de ser anecdòtic. I és d'esperar que cada vegada que toquem la barana d'una escala mecànica o la pantalla tàctil d'un monitor informatiu aparegui un auxiliar amb guants, armat amb un drap i una ampolla de desinfectant per netejar immediatament l'objecte en qüestió. El motiu: tractar d'evitar eventuals contagis del virus 2019-nCoV, el coronavirus procedent de la Xina que en les últimes setmanes ha infectat més de 28.000 persones (259 fora de la Xina continental) i ha fet 565 víctimes mortals.

La preocupació de GSMA, el consorci d'operadores de telecomunicacions que organitza el MWCB, pels efectes del virus està justificada. Les empreses xineses tenen un pes considerable en el sector de les telecomunicacions, i en l'edició anterior del congrés un 16% dels més de 100.000 participants procedien de l'Àsia, un 6% directament de la Xina. Tot i que l'entitat qualifica de "mínim" el risc de contagi, s'acull a les directrius de l'Organització Mundial de la Salut i té previst aplicar mesures sanitàries reforçades amb l'atenció obsessiva pels detalls que la caracteritza, des de senyalització amb recomanacions d'higiene fins al nou protocol de canvi de micròfon per a cada orador, una mesura que complicarà molt la feina dels equips de producció audiovisual, vist el gran nombre de ponents que intervenen en les sessions plenàries i debats temàtics durant el congrés.

LG i Asus, absents

Tot i això, aquests dies han generat titulars les retirades totals o parcials de diversos expositors. La firma coreana LG Electronics ha informat que no assistirà al MWCB per garantir la seguretat del seu personal. La taiwanesa Asus ha fet el mateix. I la xinesa ZTE, després d'una confusió inicial sobre l'abast de la seva suposada retirada, ha confirmat que serà present al MWCB però ha desconvocat la conferència de premsa prevista per presentar nous productes. La també xinesa Xiaomi, quarta marca de smartphones més venuda al món l'any passat, també ha fet ajustos: Richard Li, redactor del blog Engadget a la Xina, assegura que l'empresa ha anul·lat el desplaçament de periodistes xinesos a Barcelona. Resulta que Wuhan, l'epicentre aparent de l'epidèmia d'aquest coronavirus, és la ciutat on Xiaomi va obrir recentment la seva segona seu després de la principal de Pequín. Segons el diari South China Morning Post, a les seves instal·lacions hi treballen uns 2.000 empleats, dedicats principalment a les aplicacions d'intel·ligència artificial.

Les incidències amb LG i ZTE són especialment visibles perquè les dues empreses solen coincidir exposant precisament a la cruïlla més fotogènica del pavelló 3 de la Fira, però la seva repercussió és relativa. La divisió de mòbils de LG passa per hores baixes: l'any passat va facturar un 21% menys que l'anterior. En canvi, hi ha una altra branca de l'empresa que probablement no pot evitar enviar representants al MWCB: a LGPlus, la tercera operadora de telefonia de Corea del Sud, li cal ser a Barcelona per fer negocis amb els proveïdors d'equipament de xarxes. En qualsevol cas, LG està practicant una prudència extrema: aquest dijous s'ha retirat també del saló Integrated Systems Europe d'aplicacions audiovisuals professionals, que la setmana que ve tindrà lloc per última vegada a Amsterdam per traslladar-se a partir de l'any que ve precisament a Fira de Barcelona.

Efectes sobre tot el sector

Més enllà del MWCB, els efectes del 2019-nCoV s'estan fent notar en el conjunt de la indústria tecnològica. Huawei ha posposat fins al 27 de març la convenció de desenvolupadors d'aplicacions, prevista inicialment per la setmana que ve a la seva seu de Shenzhen. És un entrebanc important perquè la firma necessita captar aplicacions per a la seva plataforma Harmony OS alternativa a l'Android de Google des que el govern dels EUA la va incloure en una llista negra comercial. L'esmentada Xiaomi i Apple han tancat les seves botigues pròpies a la Xina. AliExpress ha notificat als seus empleats espanyols que no esperin poder atendre comandes fins al 16 de febrer degut al tancament de les fronteres xineses.

Les conseqüències estrictament industrials del coronavirus encara no són dramàtiques, en part perquè la majoria de les empreses xineses del ram estan ubicades al sud del país, relativament lluny dels punts més afectats pel virus. Foxconn, la principal subcontractista mundial de fabricació d'electrònica, ha descartat aturar ara com ara les seves plantes de producció, on es fabriquen entre molts altres productes els iPhones d'Apple. Però Sony ja ha avisat els inversors que la seva pròspera divisió de producció de captadors d'imatge per a càmeres de mòbil podria veure perjudicat el seu negoci si les marques de smartphones es veuen obligades a suspendre la fabricació en altres zones de la Xina. El Nikkei Asian Review assegura que els plans d'Apple per incrementar la producció d'iPhones un 10% respecte a l'any passat –i que suposadament inclouen un nou model d'iPhone més econòmic– podrien veure's afectats per les restriccions als desplaçaments imposades per les autoritats xineses i per la proximitat d'algunes plantes de producció a les regions afectades pel coronavirus.

Les repercussions també s'estan fent notar en altres parts del món. Uber ha suspès aquesta setmana els comptes de 240 usuaris del servei a la Ciutat de Mèxic perquè dos dels seus conductors van transportar una persona procedent de Los Angeles sospitosa de ser portadora del virus. Per això ha desactivat els perfils dels usuaris que hi van tenir contacte directe, com els dos conductors, o indirecte, com altres passatgers que van utilitzar posteriorment els mateixos vehicles. Si més no en aquest cas el rastreig implacable de la nostra vida que practiquen les plataformes digitals haurà servit d'alguna cosa.