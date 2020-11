El creador de 'Merlí' prepara una sèrie sobre les 'kellys'

Adeu a Merlí i a la filosofia. Almenys l'acadèmica. El nou projecte d'Héctor Lozano, artífex de la popular sèrie de TV3 i la seva continuació, s'allunya de les aules i es trasllada a un hotel de la costa espanyola per explicar les vides d'un grup de netejadores. Las Kellys, títol de la sèrie que fa referència al nom amb què s'autoanomenen les cambreres i netejadores d'hotels, serà un retrat de diferents dones arribades a l'Estat procedents d'Europa i l'Amèrica Llatina per buscar un futur laboral.

Per al seu nou projecte, Lozano s'ha aliat amb ViacomCBS International Studios (VIS) i la productora Morena Films. " Las Kellys presenta una història quotidiana amb to optimista sobre la dignitat laboral, els petits plaers de la vida, les esperances mai perdudes, la capacitat de superació i l'amor", expliquen les dues companyies sobre la sèrie. Per la seva banda, Lozano remarca que la producció se centrarà en unes dones que sovint són invisibilitzades i que "reivindiquen unides els seus drets amb un somriure i, si fa falta, una mica de mala llet".

Pedro Uriol, productor executiu de Morena Films, assegura que és una història "honesta i actual sobre dones lluitadores i somiadores que busquen un futur millor".