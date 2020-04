‘Crims’ tanca la temporada reflexionant sobre per què matem

Després d’un mes d’absència, Crims torna aquest dimarts puntualment a la graella de TV3 (22.20 h) per oferir l’últim capítol de la temporada. Es tracta d’una emissió especial, titulada Per què matem?, que no se centra en cap cas concret sinó que es dedica a analitzar les raons que poden portar una persona a matar-ne una altra.

El programa recull el punt de vista de psiquiatres, investigadors, forenses, agents de la policia científica, advocats, jutges i periodistes, que reflexionen sobre els mòbils dels assassinats però també sobre aspectes com els escenaris dels crims, els modus operandi dels assassins, la ment dels criminals, les autòpsies, la llei o el tractament que els mitjans de comunicació fan d’aquests casos.

Fins ara, el programa de Carles Porta ha tingut una audiència mitjana de 483.000 espectadors i un 20% de quota de pantalla, i s’ha convertit en un dels programes de la web de TV3 més vistos a la carta, amb més d’un milió de reproduccions. El director de TV3, Vicent Sanchis, ha verbalitzat recentment la intenció d’atorgar al format una segona temporada, tot i que de moment la renovació no s’ha formalitzat.