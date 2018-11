Dani Mateo: "Estem portant un pallasso davant de la justícia per fer la seva feina, i això em preocupa"

Dani Mateo declara davant d'un jutge de Madrid des de les 11.30 h d'aquest dilluns per haver-se mocat amb la bandera d'Espanya en una escena del programa 'El intermedio' de La Sexta. El jutjat d'instrucció número 47 de Madrid va acordar la seva citació després d'admetre la denúncia que l'organització Alternativa Sindical de Policia va presentar davant del jutjat de guàrdia de Madrid per un delicte d'odi i un altre d'ofenses i ultratge a símbols d'Espanya o a les seves comunitats.

"Com a ciutadà d'aquest país estic preocupat perquè estem portant un pallasso davant del justícia per fer la seva feina. Això em preocupa per la imatge del meu país i de la meva bandera", ha reflexionat Mateo abans d'entrar a declarar. "El més intel·ligent és callar i deixar que la justícia es pronunciï", ha afegit.

En un programa d''El intermedio', Mateo va interpretar una escena en què, mentre llegia un prospecte d'un medicament antigripal, esternudava i es mocava amb la bandera d'Espanya. "Perdó, perdó, què he fet? Jo no volia ofendre a ningú. [...] No volia ofendre ni als espanyols, ni al rei ni molt menys als xinesos que venen aquests draps. No, drap, no, drap, tampoc", deia en el vídeo.

La seva emissió va suscitar tantes crítiques i polèmica que La Sexta va decidir retirar l'escena de la web l'endemà mateix, després de detectar que hi havia gent que s'havia pogut sentir ofesa. Els directors del programa van defensar l'actuació de Mateo i la van emmarcar dins "l'humor". L'explicació, però, no va convèncer la Guàrdia Civil, que va fer un tuit des del compte oficial del cos en què va defensar que "la bandera simbolitza la unió d'un poble", i que "no respectar-la no és humor", "és ofendre gratuïtament els que la senten amb orgull i els que han entregat la seva vida i esforç als valors de la pau i la llibertat que representa".

Cinc dies després del polèmic gag, el dilluns 5 de novembre, el presentador del programa, el Gran Wyoming, va obrir 'El intermedio' demanant disculpes als espectadors per un acudit "que no tenia cap gràcia". A més, va remarcar que no hi havia cap intencionalitat política o posicionament editorial, ja que es tractava d'una broma feta des de l'humor. " Però si la broma no ha funcionat, si en comptes de provocar el riure ha generat crispació social, és evident que es tracta d'un gag fallit i, per tant, no tenim problemes per demanar disculpes sinceres a tots aquells que s'hagin sentit ofesos", va dir Wyoming.

Des que es va emetre el gag, a més de rebre crítiques a les xarxes socials, Mateo ha sigut objecte d'un boicot publicitari i ha perdut el contracte de patrocini que tenia amb la clínica oftalmològica Baviera.

Suport a les xarxes socials

Després de fer-se públic que Mateo havia de declarar com a imputat, s'han multiplicat les mostres de suport cap a l'humorista a les xarxes socials. Entre d'altres, Oriol Junqueras va fer un tuit en què assegurava que "a l'estat espanyol no només prohibeixen les urnes, sinó també fer humor". Altres polítics, com Roger Torrent, o periodistes, com Agnès Marquès o Jordi Borràs, han mostrat el seu suport a l'humorista.

A l’estat espanyol no només es prohibeixen les urnes, sinó que també fer humor. Tot el meu suport ⁦ @DaniMateoAgain⁩ https://t.co/AgQ6LHvZTe — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 23 de novembre de 2018

La politització de la justícia i la vulneració de drets fonamentals sí que és un "ultratge", i no l'humor amb banderes i himnes, siguin d'on siguin. Tot el suport a @DaniMateoAgain. https://t.co/1MQ0sP8jem — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 23 de novembre de 2018

Mare de déu santíssima https://t.co/xu5x7GNADG — Agnès Marquès (@MarquesAgnes) 23 de novembre de 2018

Aquesta gent no gira rodó. Citat davant d'un jutge per fer HUMOR! tot el suport, @DaniMateoAgain! https://t.co/jJStNlUbuA — Jordi Borràs (@jordiborras) 23 de novembre de 2018

Aquesta no és la primera vegada que Dani Mateo ha de presentar-se davant de la justícia per un gag d''El intermedio'. L'any passat, l'Associación para la Defensa del Valle de los Caídos va presentar una querella contra l'humorista i el Gran Wyoming per fer un acudit sobre el monument franquista, ja que, segons l'entitat, la broma era un delicte contra els sentiments religiosos. Finalment, la justícia va arxivar la querella.