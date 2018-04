El director de 'True detective' abandona el rodatge de la tercera temporada

El rodatge de la tercera temporada de 'True detective' ha tingut un contratemps. Jeremy Saulnier, que feia les funcions de director i productor, ha abandonat la ficció després d'haver rodat només dos episodis de la nova entrega. Saulnier, que havia de compartir tasques amb Nic Pizzolatto, creador de la sèrie, s'ha desvinculat del projecte "per problemes d'agenda", segons la HBO.

Trobar un director per a la tercera temporada de 'True detective' ha sigut un dels entrebancs que la HBO ha hagut de solucionar perquè la sèrie continués endavant. La primera temporada, que va conquistar públic i crítica, la va dirigir Cary Fukunaga, conegut per l'adaptació cinematogràfica de 'Jane Eyre'. Tot i els elogis a la seva feina, Fukunaga va decidir no encarregar-se de la segona temporada després d'algunes friccions amb Pizzolato. La segona entrega la van dirigir diversos directors, que rotaven segons el capítol.

A l'agost la HBO va confirmar el rodatge de la tercera entrega de la sèrie, que estarà protagonitzada per Mahershala Ali i se centrarà en un crim macabre que s'explicarà al llarg de tres períodes temporals diferents. Pizzolatto és el guionista de cada capítol menys del quart, que ha escrit amb David Milch.