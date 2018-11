Un disc de La Marató amb tres Oscars i un Globus d’Or

Dos guanyadors de l’Oscar a la millor cançó original, l’uruguaià Jorge Drexler (guardonat el 2005 per 'Al otro lado del río') i el mexicà Carlos Rivera (que va interpretar 'Recuérdame' a la versió en castellà de 'Coco', premiada aquest any), formen part de la llista de 33 artistes que han participat a la catorzena edició del disc de La Marató, que es posarà a la venda exclusivament el diumenge 2 de desembre amb els diaris editats a Catalunya, entre els quals l’ARA (també es podrà trobar a iTunes a partir del mateix dia). Drexler hi interpreta, juntament amb Pedro Guerra, 'Cuida’m', la versió en català d’un tema pràcticament inèdit compost per ells mateixos, i Rivera canta 'El meu heroi', una adaptació de la cançó d’Antonio Orozco 'Mi héroe'.

Drexler i Rivera són dos dels vuit intèrprets que han cantat per primera vegada en català per participar al disc solidari, que es vendrà al preu habitual de deu euros i que farà créixer el marcador de La Marató, que presentaran Gemma Nierga i Ramon Gener el 16 de desembre i que es dedicarà a la lluita contra el càncer. El disc està format per 17 peces més un 'medley' de sis clàssics disco dels 80, de manera que inclou, en total, 23 cançons, de les quals 17 s’han adaptat al català per primer cop.

Una d’aquestes és l’última guanyadora del Globus d’Or a la millor cançó, 'This is me', de la pel·lícula 'El gran showman', que s’ha traduït com a 'Sí, soc jo' i que interpreten Marina Prades i la Coral Sant Jordi. També forma part de la selecció musical 'What a feeling', que va guanyar un Oscar el 1984 com a part de la banda sonora de 'Flashdance' i que ara interpreta, en català, l’exconcursant d’'Operación Triunfo' Aitana.

Però no totes les cançons del CD són en català. Per primera vegada, el disc de La Marató inclou un tema cantat en aranès, 'Viatge entà Itaca', que interpreten la cantant aranesa Alidé Sans i el cor occità Barrut. “Serà la cançó en aranès més venuda de la història”, remarca el director del disc, Àngel Lacalle. És un pronòstic amb molts números de fer-se realitat, ja que aquest disc acostuma a esgotar les 200.000 unitats que se’n posen a la venda. Això l’ha convertit en el CD més venut a Espanya cadascun dels últims sis anys. De fet, des que es va començar a editar, el 2005, s’han venut més de dos milions d’unitats del disc de La Marató, que han permès recaptar més de set milions d’euros.

Segons Lacalle, “aquest és un disc únic, que sincronitza la solidaritat, les emocions i la qualitat musical”. Manolo García, que ahir, en la presentació del disc, va parlar en nom de tots els artistes que hi han participat, va assegurar que és “un honor i un orgull” formar-ne part, i va afegir: “És un premi poder cantar i poder-ho fer per aquest motiu”.