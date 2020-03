Les dones veuen la televisió 34 minuts al dia més que els homes

Les dones són el target dominant quan es parla de consum televisiu. Segons un informe de la consultora Barlovento, elaborat amb dades de Kantar Media, les espectadores representen un 55% del total de l'audiència que consumeix televisió, amb una mitjana de 248 minuts al dia, 34 minuts més que els homes. La presència de dones ha anat en augment durant els últims 10 anys: l'any 2010 representaven un 53,9% del total d'espectadors i durant els primers mesos del 2020 –les dades són fins al 29 de febrer– un 54,9%.

L'informe de Barlovento mostra que el consum televisiu va relacionat amb l'edat i que l'envelliment de la població hi té un impacte: a mesura que augmenten els anys de les espectadores, creix el temps que es passa davant de la pantalla. La franja d'edat que més hores de televisió consumeix és la de més grans de 65 anys –sis hores i mitja–, i el pic màxim de consum l'obtenen les dones de 78 anys, que arriben a dedicar vuit hores i 11 minuts a la televisió. La franja d'edat que menys veu la televisió és la que va dels 10 als 15 anys, una hora i 44 minuts al dia.

Pel que fa a la distribució per comunitats autònomes, Catalunya és, juntament amb Navarra i les Canàries, on menys televisió veuen les dones. El consum televisiu de les espectadores catalanes se situa per sota de les tres hores i 40 minuts. En canvi, a La Rioja, Extremadura i Castella-la Manxa, les tres comunitats on més es veu la televisió, la mitjana per espectadora és de quatre hores i 28 minuts.

La cadena preferida de les espectadores és Telecinco, cadena que domina el rànquing general d'audiències a l'estat. La primera cadena de Mediaset obté una quota de 17,7% entre les dones, mentre que Antena 3 aconsegueix un 12,3%. Pel que fa a les cadenes temàtiques de la TDT, Nova –d'Atresmedia i dirigida específicament al públic femení– és la preferida de les espectadores amb un 3% de quota. En el rànquing de programes més vistos per les dones des que va començar l'any destaquen la retransmissió dels premis Goya, Supervivientes i La isla de las tentaciones.

Una de les curiositats de l'informe és que el gènere més consumit per l'audiència femenina –en la qual tenen un gran pes les espectadores de més edat– seria el religiós (68,4%), seguit dels programes d'entreteniment (61,6%) i els concursos (59,8%).