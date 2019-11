'El gran secuestro': Twitter, televisió i un 'escape room'

L'estiu del 2017, Manuel Bartual va saltar a la fama gràcies a un fil de tuits en què explicava com les seves vacances s'havien convertit en un malson. La història començava amb aparença de realitat, però a mesura que avançava es feia evident que es tractava d'un thriller de ficció. L'any següent, Modesto García guanyava el primer concurs de tuiteratura amb un relat a base de tuits, i uns mesos després tots dos van crear Red monkey, una altra història de misteri a través de Twitter. Ara, García i Bartual han sigut els responsables d' El gran secuestro, un format transmèdia que la setmana passada va tenir pendents de la pantalla centenars de tuitaires i que ha donat una gran notorietat a Playz, la plataforma de streaming de Televisió Espanyola.

Tot va començar, sense previ avís, dimecres de la setmana passada al matí, quan al perfil de Twitter de Playz va aparèixer aquest missatge: "Aquest compte, propietat de RTVE, queda sota el meu control des d'aquest moment. És important que tots sigueu testimonis del que passarà. Benvinguts a El gran secuestro". El text anava acompanyat d'un vídeo en què es veia com un encaputxat arrossegava la cantant Ruth Lorenzo, inconscient, pel que semblava un magatzem abandonat i l'emmanillava en una canonada.

Esta cuenta propiedad de RTVE queda bajo mi control desde este momento. Es importante que todos seáis testigos de lo que va a pasar. Bienvenidos a #ElGranSecuestro.



🔴 En directo desde aquí: https://t.co/gPt5fxRQ0O pic.twitter.com/6tET6Tgww0 — playz (@playz) November 20, 2019

Unes hores més tard, el segrestador va explicar que Lorenzo només recuperaria la llibertat si era capaç de superar una sèrie de proves, i que per fer-ho comptava amb l'ajuda que li fessin arribar els espectadors via Twitter. Si no se'n sortien, la segrestada moriria. Durant cinc dies, les peripècies de Lorenzo (i d'Arkano, Màxim Huerta i María Gómez, que també van ser segrestats) es van poder seguir en directe pel canal de YouTube de Playz (que suposadament també havia sigut hackejat), fins que finalment, dissabte a la nit, tots els segrestats van ser alliberats i el segrestador va ser detingut.

Desde el equipo de Playz os informamos de que ya hemos recuperado el control de todas nuestras cuentas. La Policía Nacional nos acaba de proporcionar este vídeo que muestra el rescate de todas las víctimas y confirma la detención de Alejandro Pérez Blanco. pic.twitter.com/5AM3mcmGUq — playz (@playz) November 23, 2019

"Arran de Red monkey, amb poc temps de diferència Playz i la productora Shine es van posar en contacte amb el Modesto i amb mi per veure si teníem noves idees –explica Bartual a l'ARA–. Ens va semblar que aquell fil podia ser un bon punt de partida, però volíem portar-ho un pas més enllà: que fos un directe real, que no estigués tot guionitzat, que hi apareguessin persones amb noms i cognoms i que la gent que jugués des de casa les pogués veure".

651x366 Els protagonistes i els creadors d''El gran secuestro' / RTVE Els protagonistes i els creadors d''El gran secuestro' / RTVE

El resultat va ser una mena d' escape room gegant en el qual, a més, l'ajuda dels espectadors era imprescindible, ja que moltes proves no es podien resoldre sense la seva col·laboració. Segons Bartual, els segrestats coneixien "els girs de guió importants" i havien assajat algunes proves, però ignoraven molts altres aspectes, ja que els interessava que "se sorprenguessin". "Tenien la informació imprescindible per afavorir el programa", explica, i remarca que, tot i que l'estructura general de la història estava tancada, la trama es va anar "construint en directe, a partir de les improvisacions dels segrestats i del que la gent comentava a Twitter".

L'emissió ha volgut mantenir en tot moment l'aparença de realitat, i per això ha comptat amb la col·laboració de presentadors de TVE, que van fer cròniques falses sobre el cas i la investigació policial, que es van difondre a través de Twitter.

Sabéis dónde vivo pero no dónde estoy. Seguimos. pic.twitter.com/wMtP3UkEfT — playz (@playz) November 22, 2019

Un èxit a la xarxa

Bartual explica que el seu objectiu era "trencar la barrera entre la televisió tradicional i la conversa paral·lela que es genera a les xarxes" i "integrar" aquests dos mons. En aquest sentit, el resultat ha sigut "millor del previst", ja que "la implicació de la gent ha sigut meravellosa". Segons TVE, durant els quatre dies que va durar El gran secuestro l'emissió va generar 25.000 tuits i el compte de Playz va multiplicar gairebé per 9 el nombre d'impressions dels seus tuits, fins a arribar als 2,4 milions. El canal de YouTube va acumular 150.000 visionats, entre el consum en directe i a la carta.

El programa tindrà continuïtat encara durant aquesta setmana: fins dijous, cada dia es penjarà a la plataforma un resum de mitja hora d'una de les jornades del segrest, i l'experiència acabarà divendres, amb una entrevista al segrestador. A partir d'aquí, Bartual deixa oberta la porta a possibles futures temporades d' El gran secuestro o a buscar noves idees per seguir explorant aquesta interacció entre televisió i Twitter.