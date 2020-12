Un 70,2% dels espanyols consideren la televisió en obert el mitjà amb més continguts educatius

La segona onada del baròmetre 2020 sobre la percepció social de la televisió en obert, impulsat per la Unió de Televisions Comercials en Obert (UTECA) en col·laboració amb les consultores Barlovento Comunicación i Deloitte, atorga a la televisió en obert un reconeixement creixent del seu compromís amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, segons es desprèn de l'anàlisi realitzada per Deloitte. "La TV en obert ha aportat rigor informatiu, contingut d'entreteniment i una visió plural dels esdeveniments, oferint una informació veraç en una situació d'incertesa en què les fake news guanyaven força", afirma Deloitte en les seves conclusions del baròmetre.

Segons els resultats de l'estudi, la televisió en obert ha estat "percebuda com un bé d'interès essencial per garantir l'accés de tothom a continguts de qualitat". "La televisió en obert informa i denuncia les injustícies, contribueix a la reducció de les desigualtats i aporta continguts educatius de qualitat. Tot això s'enquadra dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible", remarquen a Deloitte. El reconeixement dels ciutadans s'estén a la premsa escrita –tant en format digital com en paper– i a la ràdio, que queden per davant de les plataformes d'intercanvi de vídeo i les xarxes socials segons el baròmetre. De fet, un 68,2% dels enquestats declaren que els continguts de la televisió són més educatius per als seus fills que els que es poden trobar a les xarxes socials.

La diversitat de continguts fa que un 70,2% dels espanyols considerin que la televisió en obert és el mitjà amb més oferta de continguts educatius, a gairebé 50 punts de distància de les plataformes d'intercanvi de vídeo, que són la segona opció. Les xarxes socials ocupen l'última posició (16,5%). De la televisió, per exemple, un 71,7% dels espanyols creuen que els concursos són una forma amena d'aprenentatge i un 67% declaren que, gràcies a alguns programes de televisió, han adquirit nous coneixements útils per a la seva vida.