Els espectadors mantenen viu l’esperit solidari de ‘La Marató’

“Un any més, la societat ha respost”, assegurava satisfet el director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, l’endemà de la celebració de la gran cita solidària de la televisió pública de Catalunya, que va tancar l’edició 2017 -passada la una de la matinada- amb un marcador que s’enfilava fins als 7.215.676 euros. La recaptació, però, continua oberta fins al 31 de març i, si es repeteix la tendència de creixement d’edicions anteriors, La Marató dedicada a les malalties infeccioses podria sumar entre un milió i mig i dos milions d’euros a la quantitat que es va aconseguir diumenge. La xifra final anirà destinada a l’impuls de la investigació per identificar fàrmacs capaços de fer front als bacteris resistents, trobar noves eines de diagnòstic ràpid que permetin fer un tractament immediat i generar noves vacunes.

El compromís de la societat

En la seva valoració del programa, Bernabé destacava ahir l’esforç que suposa posar en marxa una iniciativa com La Marató , tant des del punt de vista del programa com de la gent anònima que hi col·labora organitzant activitats o sent voluntària. “En les activitats hi han participat un milió de persones i hem tingut més de 3.000 voluntaris”, va explicar a l’ARA Bernabé, que va destacar que La Marató no s’ha vist perjudicada per celebrar-se en període electoral ni pel moment polític i social que viu Catalunya. “Nosaltres ens guiem per la participació i no pel marcador, que és el final”, assegurava. En aquest sentit, Bernabé destacava que, moltes setmanes abans de la celebració de La Marató, el nombre d’activitats solidàries inscrites era molt similar al de l’any passat, que va ser de 3.427 activitats.

Les iniciatives paral·leles al programa, com el disc o el llibre de La Marató, també han tingut una bona acollida dels espectadors. Des que va sortir al mercat, el 3 de desembre, el disc impulsat per la Fundació ha ocupat la primera posició dels més venuts d’iTunes, tret de dos dies, en què va competir amb el llançament del nou àlbum d’Alejandro Sanz i el tercer disc de Pablo López. Pel que fa al llibre, que compta amb relats de Pilar Rahola, Martí Gironell i Gemma Ruiz, entre d’altres, se situa entre els més venuts de l’apartat de ficció. El director de la Fundació també va remarcar que enguany també hi ha hagut una bona resposta a les conferències divulgatives per a joves i, en total, se n’han fet més de 5.000, una xifra semblant a la de l’edició anterior.

Helena Garcia Melero, que va presentar aquesta edició en solitari, confessava ahir que se sentia molt emocionada per la resposta de la societat catalana. “Si hagués d’escollir un moment del programa serien les entrevistes amb els malalts perquè La Marató la fem per ells i la investigació”, explicava Garcia Melero, que assegurava que la reacció dels espectadors fan que se senti orgullosa del país. “Hem aconseguit fer un programa amb segell TV3 que ens identifica a tots, malgrat estar vivint un moment molt delicat”, reflexionava la periodista.

Les xifres de l’edició 2017

170.325.725 euros

La recaptació total de tota la història del programa, sumant el marcador provisional d’enguany i les dades de les 25 edicions anteriors, supera els 170 milions d’euros. Des del 1992 s’han finançat 794 projectes de recerca.

14,9% de ‘share’

L’edició 2017 ha obtingut la dada d’audiència més baixa dels últims vuit anys, amb una mitjana de 302.000 espectadors. En la franja de prime time va haver de competir amb el debat electoral de La Sexta.

3.242 activitats

L’any passat La Marató va arribar a la xifra rècord de 3.427 activitats. Tot i que l’edició 2017 no ha superat aquesta dada, ja que s’ha quedat en 3.242, no ha baixat del llindar de les 3.000 activitats, repartides entre 700 poblacions.

24.000 tuits

La Marató va ser un dels temes de conversa de Twitter durant tot el dia diumenge: 11.700 autors únics van escriure sobre el programa, que va generar 24.000 piulades.