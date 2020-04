L’esperit de Canal Català reviu amb Teve.cat

El 27 d’abril es posarà en marxa la marca Teve.cat, una nova televisió privada que neix de les freqüències alliberades per El Punt Avui, un cop el diari va clausurar la seva aventura audiovisual. El copropietari d’aquelles llicències, Nicola Pedrazzoli, és qui impulsa aquesta nova oferta, que beu molt de la programació i les cares que tenia Canal Català, la marca amb la qual operava cinc anys enrere, fins a l’operació amb El Punt TV. Tot i que es tracta de freqüències d’àmbit local, la relaxació de les normes sobre programació en cadena fan que, a la pràctica, pugui operar com a televisió d’àmbit quasi nacional (ja que es pot rebre a les comarques del Barcelonès, els dos Vallesos, Osona, el Tarragonès, el Segrià i el Gironès, entre d’altres).

El frare franciscà Carlos Fuentes serà una de les estrelles de la cadena, ja que farà tornar el seu programa Catalunya opina. L’espai de debat tindrà un spin-off orientat als joves, que en aquest cas conduirà Sergi Àlex. Ares Teixidó compartirà pis a les nits amb Marta Polo per fer entrevistes informals a personatges d’actualitat. Albert Lesan presentarà Zippy zapping, un compendi de retalls televisius, i Elena Batista, amb la col·laboració de Nacho Encinas, portarà el programa matinal, a partir de les 10. Els platós del nou canal estan situats al districte 22@ de Barcelona.

"En un moment de replantejament de tots els nostres valors, com és l’actual, davant d’una situació de confinament excepcional, hem considerat un acte de responsabilitat tornar a oferir als catalans un mitjà de comunicació que sempre va un pas més enllà en el debat i amb una aposta clara per l’entreteniment i per escoltar la gent del carrer", explica Pedrazzoli. "Són moments molt complicats per a la majoria de famílies catalanes i volem estar al seu costat per alleugerir en el que puguem aquesta situació".