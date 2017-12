Una experiència multiplataforma

Una gala setmanal televisada en directe amb producció audiovisual de luxe i una presència intensiva a les plataformes digitals per mantenir el públic jove enganxat a l’evolució d’uns concursants escollits perquè els espectadors s’hi sentin identificats. Aquests són els ingredients que han fet de la tornada d’ Operación Triunfo a la programació de TVE un èxit sense pal·liatius.

Les dues potes esmentades s’alimenten mútuament gràcies al desplegament tecnològic de primera magnitud que Gestmusic, la productora de l’híbrid entre concurs de talents musicals i reality show, ha fet al Parc Audiovisual de Terrassa. Al recinte hi ha l’acadèmia d’ OT, un edifici de tres plantes on els concursants conviuen aïllats del món exterior mentre es formen professionalment, i el plató des d’on cada dilluns a la nit TVE emet la gala on competeixen per evitar ser eliminats. Té 1.300 metres quadrats -relativament petit per al que s’estila en aquesta mena de programes- però està equipat amb més de 400 focus de diversos tipus, 170 dels quals robotitzats, gestionats des de tres taules de control d’il·luminació. Tot i que una proporció substancial són de tecnologia led, que s’escalfa i consumeix menys que la convencional, ha calgut reforçar tant la refrigeració del plató com l’escomesa elèctrica.

Pere Prat, responsable tècnic de Gestmusic, explica a l’ARA que els 500.000 watts de consum excedien la capacitat disponible al recinte, de manera que s’han instal·lat dos grups electrògens de 800.000 watts, un de principal i l’altre de reserva, amb una capacitat total d’1,6 megawatts. Una bona part d’aquesta energia la consumeixen els 540 metres quadrats de pantalles led, especialment les que fan de fons dinàmic de l’escenari, perquè la seva resolució duplica la d’un televisor 4K per tal d’evitar l’efecte de moiré en els plans curts dels concursants. Aquest requisit és imprescindible perquè TVE roda la gala amb 10 càmeres de resolució 1080p -tot i que l’emet en 720p- realitzades des d’una unitat mòbil HD estacionada a l’exterior del plató. L’equipament es completa amb 42 micròfons sense fils amb tecnologia digital i 18 auriculars de retorn d’àudio per als concursants, el jurat i el presentador, connectats a quatre taules de so amb un total de 128 canals per mesclar el so que sent el públic assistent i el que s’emet per televisió. Aquesta emissió s’envia en diverses variants a la xarxa de difusió TDT mitjançant dos enllaços de microones entre el Parc Audiovisual i la torre de Collserola, reforçats amb una connexió IP per internet i un enllaç via satèl·lit. També hi ha enllaços de fibra òptica entre el plató i l’acadèmia per permetre que els professors intervinguin en directe en un moment puntual de la gala.

Desplegament complex

A l’altre edifici, el de l’acadèmia, el desplegament audiovisual és encara més ampli i complex. Entre les aules de formació i la residència dels concursants hi ha 44 càmeres robotitzades més set amb operador humà ocultes darrere de falsos miralls, totes d’alta definició i connectades a mescladors de vídeo que generen durant tot el dia quatre realitzacions diferents que segueixen tots els detalls de la vida a l’interior, fins al punt de poder captar separadament diverses converses en una mateixa taula del menjador comunitari. Els participants porten sempre posat un dels 28 micròfons sense fils, captats per alguna de les 20 antenes repartides entre les aules i la residència. Tot aquest material, sigui en directe o en forma de clips temàtics (els assajos, les classes, reculls dels millors moments), s’enregistra sense interrupció en dos sistemes de gravació digital amb una capacitat total de 400 terabytes. Amb tot això, a les vuit sales d’edició de vídeo i àudio es creen les 250 peces que es publiquen cada setmana al Canal OT, que emet 24 hores al dia per YouTube i la televisió de pagament Sky. Segons Lluís Alsina, responsable de l’activitat digital de Gestmusic, el Canal OT ja genera a YouTube 20 milions de visualitzacions cada setmana, de les quals 4 milions corresponen als directes. Un aspecte singular és que, per primera vegada a Espanya, els vídeos en directe estan disponibles a YouTube pocs segons després, cosa que facilita a Gestmusic acreditar la seva propietat intel·lectual en cas de reclamació quan algun tercer els pirateja. A l’acadèmia també hi ha un petit estudi de gravació on s’enregistren les cançons que s’interpretaran en directe a la gala. Universal Music les publica a Spotify, on ja s’acumulen quatre milions d’audicions, i a iTunes, on ocupen el primer lloc en quantitat de descàrregues.

L’impacte de les xarxes socials

Una bona part de l’èxit d’aquesta edició d’ OT es deu a la presència en xarxes socials. El programa és el primer que ha aconseguit encapçalar cada setmana la llista de trending topics de Twitter des que s’emet, i durant les gales del dilluns figura entre els temes més comentats a tot el món. Després de cada gala s’acomiada el concursant expulsat amb una entrevista emesa per Facebook Live. Però si una xarxa social canalitza la viralitat d’ OT és Instagram. Quan ingressen a l’acadèmia, cada concursant rep un smartphone amb sistema Android que porta instal·lades l’aplicació d’Instagram i algunes d’edició fotogràfica i de vídeo. Però per respectar l’aïllament que caracteritza el format televisiu, el telèfon no està connectat a internet, sinó a una xarxa privada virtual de l’acadèmia mitjançant la qual els participants publiquen espontàniament les seves fotos i històries en un perfil privat d’Instagram que el públic no pot relacionar amb ells, i es bolquen automàticament en un servidor intern d’on l’equip digital del programa les agafa i les publica als corresponents perfils públics de la xarxa, on els espectadors sí que hi poden interactuar. Quan el concursant abandona l’acadèmia, la productora li lliura les credencials d’aquest perfil perquè pugui iniciar la seva carrera artística disposant de tots els seguidors que ha anat acumulant, i que fins ara desconeixia. Es veu que en descobrir-los s’emocionen tant o més que els concursants de les edicions anteriors quan rebien un llibre imprès amb tots els SMS rebuts. Aquest també és un signe dels temps: si abans el públic votava per veu i missatge de text, ara aquests canals representen menys de l’1% del milió de vots que es recullen cada setmana. El 99% arriben mitjançant les aplicacions mòbils, que ja tenen 250.000 usuaris registrats i generen cada setmana un milió de visionats del Canal OT.