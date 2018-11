A favor de les ingerències en la judicatura (si són les nostres)

260x366 elmundo1111 elmundo1111

La justícia espanyola aconsegueix treure el nas en quatre portades del quiosc i és interessant observar el contrast entre les tres capçaleres catalanes que se n'ocupen i la de Madrid. Vegem-ho. A Barcelona trobem la portada d''El Periódico', que diu “Els mals de la justícia” i on, al subtítol, es constata la realitat palmària que “les interferències polítiques i econòmiques qüestionen la credibilitat de la judicatura”. A l'ARA obríem primera pàgina amb “La justícia, sota sospita”. I 'El Punt Avui' ho encarava tangencialment. Perquè el titular era “La reputació de la banca, enfonsada pels escàndols”, però és evident que un d'aquests escàndols és el de les hipoteques, que ha deixat en evidència el Suprem. Per cert, que a la pàgina de després del dossier hi havia un anunci de La Caixa i, deu pàgines més endavant, una d'aquelles “pàgines especials” pagades pel Banc Sabadell, amb una entrevista al sotsdirector general de l'entitat, Lluís Buil, i la cita destacada “El client sempre voldrà que el miris als ulls i confiar en tu”. Caldrà estar amatents a veure si, després d'aquest especial, el diari segueix comptant amb aquestes campanyes. En tot cas, bastonada quasi unànime a la justícia espanyola.

I a Madrid? 'El Mundo' era l'únic que en parlava en portada. Ho feia amb el titular “El PSOE obre la porta que Podem entri en el CGPJ”. El que supura, traduït més o menys al cristià, és: ¿aquests pollosos feministes comunistoides irrompent en l'exquisit banquet bipartidista del poder que fa quaranta anys que dura? On s'és vist! És a dir, cap problema per la interferència política i els nomenaments digitals segons afinitats i altres servituds, mentre la conxorxa l'operin els dos remenadors oficials de cireres. És una defensa, sense cap mena de pudor, de la judicatura d''amigotes'.