'30 monedas', el festival de terror d'Álex de la Iglesia, arriba a la HBO

Un mossèn, una veterinària i un alcalde són el pintoresc trio protagonista de 30 monedas, la nova incursió televisiva d'Álex de la Iglesia després de Plutón BRB Nero (La 2). De tornada al terror de tints satànics, el director basc debuta aquest diumenge a la HBO amb aquesta sèrie en què la tranquil·litat d'un poble es veu pertorbada per una vaca que pareix un nadó humà. Aquest estrany fet és només l'inici d'una sèrie de fenòmens inexplicables –adolescents que desapareixen després de fer un ouija o una boira que anul·la la voluntat dels veïns– que anuncien que l'apocalipsi ha escollit un petit poble espanyol per acabar amb el món.

Un Eduard Fernández transformat físicament –ha hagut d'aprimar-se 15 quilos– dona vida al mossèn Vergara, un home que s'allunya dels clixés de la seva professió: és boxejador, està fornit i va passar una temporada a la presó després que un exorcisme sortís malament. "És un personatge que té els extrems molt amplis, és un descregut però alhora és profundament religiós i lluita amb molta força contra el mal perquè d'alguna manera l'ha viscut", explica Fernández sobre el seu personatge a Europa Press.

El contrapunt a Vergara és l'Elena, la veterinària interpretada per Megan Montaner, que, tot i ser una persona amb carrera científica, és la primera, a diferència del mossèn, a creure en causes sobrenaturals com a explicació de tots els estranys fenòmens que tenen lloc al poble. Montaner, que recentment ha rodat la segona temporada de Monteperdido (La 1), destaca que 30 monedas ha sigut una sèrie de gran exigència física. " M'he sentit com si tingués 10 anys i m'ajuntés amb els meus amics a jugar als superherois i els monstres; jo sóc molt física treballant i m'ha encantat tirar-me per terra, córrer, ha sigut com una gimcana, molt divertit. L'Álex és molt exigent, però em sembla fascinant com ho ha fet, ho repetiria mil vegades", explica. De fet, el rodatge de la sèrie ha sigut llarg, cansat i dur, segons ha reconegut el director, que, com és habitual en els seus projectes, ha coescrit el guió amb Jorge Guerricaechevarría. En total, han sigut més de 25 setmanes de feina que han portat l'equip a Roma, París, Nova York, Jerusalem o¡i Ginebra, tot i que bona part del rodatge va tenir lloc al poble segovià de Pedraza.

El tercer vèrtex del trio protagonista és Miguel Ángel Silvestre, que dona vida al Paco, l'alcalde del poble. Silvestre, que treballa per primera vegada amb De la Iglesia, defineix la sèrie com "un El exorcista en un poble remot d'Espanya". El repartiment compta també amb Manolo Solo, Macarena García, Pepón Nieto, Carmen Machi i Secun de la Rosa, entre d'altres.

30 monedas arrenca amb una primera temporada de vuit episodis que estaran disponibles setmanalment per a tot Europa a través de la HBO i que es podran veure a partir del 2021 als Estats Units i l'Amèrica Llatina. Segons va explicar Álex de la Iglesia en l'última edició del Festival de Sitges, on va presentar la sèrie, 30 monedas tindrà tres temporades; de fet, el director ja treballa en la segona entrega.