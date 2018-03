A fons amb el sensacionalisme per salvar la cadena perpètua

260x366 Portada de l''Abc' del 16/3/18 Portada de l''Abc' del 16/3/18

Dijous a la tarda, els cinc titulars més llegits a 'El Español' de Pedro J. Ramírez eren: “Tranquil, amor meu, quan Gabriel aparegui ens casarem”, “L'apoteosi de la gran farsant: els 20 minuts d'àudio que retraten Ana Julia”, “L'infern de Judith: la filla exemplar d'Ana Julia es planteja fugir de Burgos”, “En aquestes barraques va néixer Ana Julia: «Va ser el dimoni qui la va induir», diu la família” i “Els 20 anys d'Ana a Burgos: del prostíbul de carretera a l'intent de boda amb un ric moribund”. Tots a la jugular sensacionalista, salsa, molta salsa. Vermella, esclar.

I preguntar-se –retòricament– si aquest empatx de macabrisme té res a veure amb l'editorial contrària a la derogació de la cadena perpètua –o presó permanent revisable, en la seva versió oficial i eufemística– en la qual renyaven el PSOE i, esclar, mostraven de nou la seva fília taronja: “Com encertadament va advertir el diputat de Cs Juan Carlos Girauta, si no s'ha de legislar en calent, tampoc no té sentit «derogar en calent»”. Que estigui apel·lant al descens de les temperatures un mitjà que titula com titula per encendre les brases del debat és l'enèsima mostra de la hipocresia de què són capaços els mitjans quan critiquen justament allò que practiquen delerosament. Del roig al taronja hi ha poca distància cromàtica.

Ens queda el consol de veure que els diaris (nominalment) d'esquerres encara marquen distàncies. I, així, els titulars d''El País' (“El PP explota en el Congrés l'impacte pels crims”) o 'El Periódico' (“Vergonya al Congrés per l'ús de les víctimes”) encara contrasta amb els de la dreta més desacomplexada, com l''Abc' i el seu “El menyspreu del PSOE indigna les víctimes”. El corró punitiu de l'Estat també s'expressa amb aquesta mesura carcerària de dubtosa efectivitat.