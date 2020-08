'Com si fos ahir' tornarà el 21 de setembre

Després d'una aturada de sis mesos, la sèrie de sobretaula Com si fos ahir tornarà a la graella de TV3 el 21 de setembre. La telenovel·la, que explica el dia a dia d'un grup d'amics, va interrompe les emissions el 13 de març arran de la crisi del coronavirus.

El retorn de Com si fos ahir i també de Polònia van estar en dubte durant uns quants mesos a causa de la crisi econòmica que ha d'afrontar TV3 arran de la caiguda dràstica d'ingressos per via publicitària per la crisi sanitària. L'alarma per una possible cancel·lació va fer que els actors de la sèrie comencessin una campanya a través de les xarxes en què reivindicaven la importància de la ficció. Al juliol la televisió pública va aturar la polèmica assegurant que tant la telenovel·la com el programa satíric tornarien a la graella a partir de la primera setmana de novembre, una data que suposava un endarreriment en el calendari habitual, que sol programar la nova temporada per al setembre. Finalment, la sèrie tornarà a finals de setembre.

Perquè els seguidors de Com si fos ahir puguin reprendre'n el fil, TV3 ha anunciat que prepara un programa especial en què els mateixos personatges recordaran els últims esdeveniments de les seves vides i els millors moments de la sèrie.