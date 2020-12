'Hackers' internacionals ataquen la botiga de TV3 i Catalunya Ràdio

La botiga virtual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha patit un hackeig durant dies. Segons informa el diari El Mundo, hackers internacionals van atacar la botiga de TV3 i Catalunya Ràdio entre el 6 de novembre i el 19 de desembre d'aquest any. L'objectiu dels ciberdelinqüents era obtenir informació bancària i sobre targetes de crèdit de les persones que estaven fent un pagament a la botiga en línia de la CCMA.

Els hackers van inserir un codi a la pàgina web de manera que, quan un usuari duia a terme una compra, la informació bancària s'enviava a un servidor establert als Estats Units i així ells hi podien accedir. Aquesta tècnica és coneguda com a Magecart i consisteix en interceptar les dades durant la transacció per internet. El codi maliciós va desaparèixer el 19 de desembre de la pàgina web. La CCMA ha explicat a l'ARA que, davant la informació d'un possible atac informàtic a la botiga virtual, "s'han activat tots els protocols de seguretat corresponents". A la botiga virtual de la CCMA s'hi distribueixen els productes oficials de TV3 i Catalunya Ràdio. S'hi poden trobar el llibre i el disc de La Marató, objectes del Mic i jocs de la família del Super3.