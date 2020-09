‘Una historia, una canción’, nou espai musical de Movistar+

Innovar en formats musicals és un dels objectius de la programació de Movistar+. La plataforma ha anunciat que prepara un nou projecte comandat per la cantant Zahara, que ja va estar al capdavant d’un altre espai musical de Movistar+, Canciones que cambiaron el mundo. La cantautora d’Úbeda presentarà Una historia, una canción, un programa que vol mostrar com les cançons van de la mà d’històries personals i que encara no té data d’estrena oficial. Cada un dels quatre episodis del programa se centrarà en un tema universal a través de referències locals com, per exemple, el canvi climàtic, l’Espanya buida o l’amor pels orígens. El primer episodi s’ha rodat al municipi de Nigrán, a Pontevedra, que el 2017 va ser arrasat pels incendis. Zahara ha parlat amb els veïns sobre les conseqüències d’aquell desastre, però també sobre solidaritat. En aquest capítol participen dos músics gallecs indie de renom, Xoel López i Iván Ferreiro.