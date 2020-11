Atresmedia adaptarà el concurs 'I can see your voice'

Després de l'èxit de Mask Singer, Atresmedia busca noves fórmules per continuar captant l'atenció dels espectadors. Per això ara ha adquirit els drets per adaptar el talent show d'origen coreà I can see your voice, que està triomfant a tot el món. El concurs, que s'ha convertit en un dels formats més adaptats l'últim any, és d'àmbit musical però d'entrada no sonaran cançons: el concursant haurà d'endevinar si uns cantants misteriosos són bons o dolents sense sentir-ne les veus.

Els participants s'hauran de guiar per l'aparença, els moviments i l'actitud dels cantants per esbrinar si tenen bona veu. Ho faran amb l'ajuda de diverses pistes i dels comentaris d'un grup de famosos i d'un artista convidat. Encertar els bons cantants i descartar els dolents serà fonamental perquè cada concursant pugui endur-se un premi en metàl·lic. D'aquesta manera, I can see your voice reunirà cantants d'excel·lent qualitat artística amb vocalistes desastrosos, famosos i actuacions musicals. El programa s'ha adaptat en països com Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i Tailàndia. Aquest nou format se suma a l'adaptació de Drag Race, que Atresmedia va anunciar la setmana passada.