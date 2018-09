'El intermedio' respon a la querella de la Fundación Francisco Franco decapitant el ninot del dictador

L'amenaça en forma d' anunci de querella per part de la Fundación Francisco Franco no ha afectat gaire els responsables d''El intermedio'. En l'edició d'aquest dijous, hores després que l'entitat advertís que emprendria accions legals contra el programa de La Sexta, el ninot que representa la mòmia de Franco va tornar a aparèixer al plató. I va acabar decapitat.

"Aquesta setmana 'El intermedio' ha acollit la mòmia de Francisco Franco Bahamonde fins que es decideixi el seu destí final, però la nostra iniciativa no s'ha interpretat com un acte de reconciliació", va dir el presentador del programa, el Gran Wyoming, fent una referència implícita al comunicat de la Fundación Francisco Franco. Tot seguit, el conductor va renyar el seu col·laborador Dani Mateo, que amb la seva (fictícia) poca traça els últims dies havia fet caure Franco del taüt i li havia arrencat els braços. "En menys d'una setmana has tirat dos cops per terra el Generalísimo i has enfonsat la reputació d'aquest programa", va criticar Wyoming.

Per redimir-se, el presentador va encarregar a Mateo que acompanyés Franco en una "visita guiada" pels estudis de La Sexta. Però només uns instants després, el col·laborador va tornar a entrar amb el cap de la mòmia a les mans: "No et creuràs el que ha passat", va dir.

La Fundación Francisco Franco havia emès un comunicat aquest dijous en què assegurava que els gags d''El intermedio' amb el ninot del dictador no eren llibertat d'expressió, sinó " una mostra vil d'odi i ràbia". Per aquest motiu, anunciava accions legals contra el programa i avançava que cap dels membres de l'entitat tornaria a participar en programes de La Sexta.