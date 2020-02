L'Audiència Nacional investiga les principals televisions espanyoles pel frau de La Roda

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno investiga 14 ens televisius en el presumpte frau conegut com a La Roda, mitjançant el qual, suposadament, es van obtenir ingressos milionaris en concepte de drets d'autor per continguts musicals emesos en programes nocturns. El magistrat atribueix a aquestes corporacions un delicte de corrupció en els negocis comès per mitjà d'organització criminal.

En concret, s'investiguen els tres grans grups televisius d'àmbit espanyol (Atresmedia, Mediaset i Radiotelevisió Espanyola) i onze corporacions autonòmiques: Canal Sur (Andalusia), TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, IB3 (Illes Balears), EITB (País Basc), Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, RTVCYL (Castella i Lleó) i CMM TV (Castella-la Manxa). Entre els organismes públics autonòmics, doncs, només en queden al marge TV3, la televisió murciana i la valenciana À Punt (que encara no existia durant el període investigat, entre els anys 2006 i 2011).

100 milions d'euros

Segons detalla Moreno en la interlocutòria feta pública aquest dimarts, el frau de La Roda (que s'investiga des del 2016 i es va destapar el 2017) consistia en registrar fraudulentament "suposades modificacions d'obres originals com si es tractés d'obres noves, sense cap variació respecte a l'autèntica i original en la major part dels casos i, en d'altres, amb lleugeres modificacions de la partitura original". Mentre eren emeses per televisió, aquestes obres generaven beneficis en concepte de drets d'autor que anaven a parar als investigats, "quan en realitat l'obra és la clàssica original sense cap tipus de variació", diu el jutge. Segons el magistrat, la quantitat total defraudada podria vorejar els 100 milions d'euros al llarg del període investigat.

El jutge assenyala també que, segons sembla, "els investigats podrien haver estat actuant en connivència amb treballadors de productores de televisió, de tal manera que els haurien pagat comissions perquè el seu repertori es difongués en hores nocturnes amb preferència a altres obres".

La responsabilitat de les cadenes

Ara, a petició de la Fiscalia, Moreno ha decidit incloure en la causa les cadenes de televisió on s'emetien aquestes obres musicals registrades fraudulentament perquè, en la seva opinió, la trama "no podria desenvolupar-se sense l'actuació concertada amb les diferents cadenes televisives en què s'emeten els repertoris musicals que generen els referits beneficis econòmics". Els operadors de televisió, doncs, "estarien actuant en connivència amb els investigats fins ara", ja que "la seva intervenció estaria dirigida a recuperar part dels diners que abonen anualment a la SGAE per l'ús del repertori dels investigats".



"L'origen de l'actuació anomenada retorn –continua Moreno– es troba en la creació per part de les televisions d'editorials musicals amb les quals pretenien rebaixar els diners que paguen anualment a la SGAE. A finals d'any, si les cadenes registren cançons que elles mateixes emeten, han de cobrar una sèrie de drets d'autor que rebaixen substancialment la xifra total que abonen a la societat d'autors".

El jutge critica que les cadenes "no van activar ni aplicar cap protocol dirigit a evitar la comissió de fets delictius, ni van aplicar eficaçment mecanismes de control o reacció idonis per detectar les actuacions criminals comeses en el si de les seves corporacions", cosa que va permetre "l'emissió de repertoris musicals no amb criteris de qualitat, obtenció d'audiències o altres finalitats lícites" sinó "amb un objectiu de caràcter defraudador". "Els ens televisius no són un mer instrument del delicte sinó autèntics subjectes de drets i obligacions i, per tant, han d'adquirir l'estatus jurídic processal d'investigat", argumenta. Per aquesta raó, el jutge considera que, més enllà de la responsabilitat penal que pugui correspondre a "les persones encarregades de les àrees de les televisions que van fer les negociacions, i dels fins ara investigats", les cadenes també han de ser incloses en la causa com a investigades.