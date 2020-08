‘L’últim show’ de Marianico el Corto omplirà durant uns dies les sobretaules de TV3

Les sobretaules de TV3 tindran a partir de dilluns un nou inquilí: Marianico el Corto o, per ser més exactes, Miguel Ángel Tirado, l’actor que des de fa dècades dona vida a aquest personatge. El canal públic emetrà cada tarda, a les 16.10 h, L’últim show, una sèrie d’Aragón TV de la qual la televisió catalana és coproductora (i que des de l’abril està disponible a la HBO), en què Tirado, que s’interpreta a ell mateix, busca la manera de distanciar-se d’un personatge que el va llançar a la fama però que ara ja no li fa gràcia i que fins i tot s’ha convertit en una llosa per fer realitat el seu somni de dirigir una pel·lícula.

Amb una barreja d’humor i drama, la sèrie, formada per vuit capítols de 50 minuts, mostra també alguns aspectes de la vida personal del protagonista, com ara la difícil relació amb la seva exdona, de qui continua enamorat, o la necessitat de fer-se càrrec de la seva neta adolescent.

Amb l’emissió de L’últim show, creada per Álex Rodrigo, TV3 omplirà les primeres tardes de la temporada de tardor, a l’espera que el 21 de setembre es reprengui la telenovel·la Com si fos ahir, aturada des de l’11 de març.