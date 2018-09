La ministra Delgado i el fèmur de Sánchez

260x366 portada abc 25/9/18 portada abc 25/9/18

Doble atac, per terra i mar, contra Pedro Sánchez. La infanteria terrestre és el front que han format PP i Cs per barrar-li el pas del Senat i, per tant, bloquejar-li els pressupostos. El torpede submarí és la gravació a la ministra de Justícia Dolores Delgado on es fa evident que va mentir tres cops i que efectivament tenia una relació propera amb el comissari José Villarejo, el Wally de la política espanyola. Va ser l’ubic expolicia, avui engarjolat, qui la va enregistrar, per a la posteritat. A partir d’aquí, queda clar que la premsa espanyola prefereix l’armada: tant ‘El Mundo’, com l’‘Abc’ com ‘La Razón’ obren portada amb l’assumpte 'villarejil'. ‘El País’ és l’única excepció –ehem, ehem–, ja que parla dels pressupostos i no deixa cap espai en primera pàgina al tema que les altres tres capçaleres destaquen com a més rellevant.

També la premsa catalana obvia els incòmodes àudios. Només hi fa referència, i en un ‘cintillo’ discret, ‘El Periódico’, que igualment obre amb els comptes de l’Estat, i també en l’últim subtítol ‘La Vanguardia’, que posa primer els pressupostos.

En un Estat on una presidenta autonòmica que va potinejar el seu currículum no va dimitir fins que no se la va veure pispant unes cremes, és evident quin estil de política s’imposa: el de l’assetjament i enderroc. Delgado diu que no dimitirà. Ho assegura, fins i tot, després d’unes noves gravacions –no recollides per la premsa de dilluns– on la ministra es despatxa amb desqualificacions homòfobes contra el seu col·lega de gabinet Fernando Grande-Marlaska. Però la caverna ja té més os per rosegar. I el fèmur de Sánchez, tot i la bona planta i les esplendoroses rodes de premsa amb ‘selfies’ Profidén incorporades, no sembla de titani.