37 minuts menys de tele al dia

Quan arriba l’estiu les graelles de televisió s’omplen de redifusions, continguts enllaunats i algunes estrenes poc ambicioses. Això permet, lògicament, que els equips dels programes habituals agafin vacances, però el fenomen respon sobretot a una altra causa: aquesta és l’època de l’any en què el consum de televisió és més baix i en què, per tant, també cau el nombre d’empreses que volen anunciar-se en aquest mitjà. I si la inversió publicitària baixa, la despesa que les cadenes estan disposades a assumir també es redueix.

Segons dades de la consultora Barlovento Comunicación, a l’agost cada català de més de quatre anys mira la televisió, de mitjana, 194 minuts al dia, és a dir, tres hores i 14 minuts. Es tracta d’una xifra molt considerable (per a una persona que dormi vuit hores al dia, significa que passa davant del televisor més d’una cinquena part de la resta del seu temps), però se situa 37 minuts per sota de la mitjana de la resta de mesos de l’any, que és de 231 minuts (tres hores i 51 minuts) cada dia. A l’agost, doncs, el consum de televisió a Catalunya es redueix un 16% respecte a la resta de l’any, i és l’únic mes en què no s’arriba als 200 minuts diaris. Aquestes dades tenen en compte les xifres acumulades des del 1992, quan es va començar a analitzar el consum de televisió a Espanya mitjançant audímetres.

Al conjunt de l’Estat la caiguda del temps destinat a veure la televisió el vuitè mes de l’any és molt més pronunciada, i arriba als 52 minuts per persona i dia: durant la resta de l’any cada ciutadà espanyol passa 225 minuts diaris (tres hores i tres quarts) davant de la petita pantalla, i en canvi a l’agost només hi dedica 173 minuts, és a dir, dues hores i 53 minuts. En aquest cas, el descens és del 23%, però encara baixa més la inversió publicitària: l’agost del 2017 la reducció respecte als altres mesos va ser aproximadament del 33%. Ho recull l’estudi d’inversió d’Infoadex corresponent a l’any passat, segons el qual a l’agost les empreses van invertir, al conjunt d’Espanya, 121,7 milions d’euros a anunciar-se a la televisió. Aquesta xifra representa prop del 6% del total anual, que és de 2.143 milions d’euros, però se situa 60 milions per sota de la mitjana de la resta de l’any.

540x306 Consum de televisió a Catalunya Consum de televisió a Catalunya

Després de l’agost, el segon mes en què menys es mira la televisió és el juliol. De fet, en l’àmbit estatal aquest mes també queda per sota dels 200 minuts per persona i dia. El fet que en aquesta època de l’any molts ciutadans marxin de vacances a llocs on no tenen accés als canals de televisió espanyols influeix en aquests registres, però aquest no és l’únic factor que fa baixar les xifres: les dades mostren que el temps invertit a mirar la televisió està vinculat molt directament al clima. Així, durant la tardor, a mesura que els dies s’escurcen i les temperatures baixen, el consum de televisió va creixent, fins a arribar a gairebé 250 minuts per persona i dia al gener (en concret, a Catalunya són 247 minuts, és a dir quatre hores i set minuts). A partir d’aquí, el temps destinat a la petita pantalla es torna a reduir progressivament fins a arribar a l’estiu, ja que l'augment d’hores de sol i la pujada dels termòmetres conviden a sortir cada cop més de casa. I hi ha encara un tercer element a tenir en compte: els audímetres estan situats únicament en habitatges particulars, de manera que totes les persones que passen l’estiu en hotels, apartaments o segones residències i des d’allà continuen mirant la televisió no són computades com a espectadors. Això pot distorsionar a la baixa les dades d’aquest període.

Més homes i més joves

Tot plegat provoca que, si durant l’any hi ha 32 milions de persones a Espanya que miren la televisió cada dia, a l’agost només ho facin amb aquesta freqüència 26 milions. I el perfil dels espectadors també canvia: les dones continuen sent majoria davant de la pantalla, però perden quota en benefici del públic masculí, que passa de representar el 45,5% al 46,8% de l’audiència. També guanyen pes els espectadors de menys de 45 anys, mentre que els més grans de 65 perden fins a un punt, i passen de representar el 24,9% del públic a ser el 23,9%.

On no hi ha sorpreses és en la llista dels programes més vistos. Des del 1992 fins al 2017 només tres vegades l’emissió amb més audiència de l’agost a Espanya no ha sigut esportiva. El 1993 i el 1994 el lideratge va ser per a especials de Los Morancos a La 1, i el 2005 es va imposar una gala d’'Operación Triunfo', que en el seu primer any a Telecinco es va emetre del juny a l’octubre. Dels 23 anys restants, en 20 s’ha imposat el futbol, ja fos gràcies a la Supercopa d’Espanya o a la d’Europa. Les excepcions van ser el 2010, en què el més vist va ser el Gran Premi d’Hongria de Fórmula 1; el 2004, en què va liderar un Espanya - Estats Units de bàsquet dels Jocs Olímpics d’Atenes, i el 1992, amb la cerimònia de clausura dels Jocs de Barcelona.

Curiosament, malgrat la cita olímpica, aquell agost va ser el que va marcar el mínim històric de consum de televisió a Espanya, amb només 144 minuts al dia (menys de dues hores i mitja). També és cert, però, que aquell va ser l’any en què els espanyols van dedicar menys temps a la televisió: 192 minuts cada dia, en el còmput anual. Des de llavors la xifra s’ha situat sempre per sobre dels 200 minuts, i ha anat creixent progressivament fins a situar-se, actualment, entorn dels 240 minuts diaris.