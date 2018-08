Un multimilionari farà una donació a Israel per organitzar Eurovisió

Un empresari multimilionari podria ser la solució al problema generat per la despesa econòmica que Israel haurà de fer per organitzar la pròxima edició d’Eurovisió. Segons el 'Jerusalem Post', l’empresari canadenco-israelià Sylvan Adams s’ha ofert a ajudar econòmicament el país perquè la celebració del festival aconsegueixi el nivell d’espectacularitat que s’espera. El diari explica que, immediatament després de la victòria de Netta Barzilai i la seva cançó 'Toy' i que, per tant, Israel guanyés el dret a acollir Eurovisió, Adams va expressar la seva voluntat de fer tot el possible perquè el festival fos un èxit. No és la primera vegada que Adams s’involucra en la celebració d’un esdeveniment internacional a Israel: va ser un dels responsables que l’edició d’enguany del Giro d’Itàlia tingués tres etapes al país.



La celebració d’Eurovisió a Israel s’ha trobat amb diversos entrebancs, com la polèmica sobre quina ciutat havia de ser la seu o el conflicte entre el govern israelià i la televisió pública sobre qui havia de pagar la fiança de 12 milions d’euros que s’ha d’entregar a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), la impulsora de l’acte.