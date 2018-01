De la negació a l’acceptació: les opinions de l’audiència

“Espero que sigui un somni”. Aquesta va ser, en essència, la reacció majoritària dels seguidors de Merlí a Twitter davant de la mort del protagonista. Pràcticament ningú no havia previst que el carismàtic professor morís en aquest últim episodi, i encara menys que aquest fet es produís tot just començar el capítol i d’una manera tan sobtada. Les referències a Los Serrano -en què a l’últim capítol es va descobrir que tota la trama havia sigut un somni del protagonista- es van començar a multiplicar a les xarxes, amb una barreja d’esperança i decepció: els fans esperaven que, en realitat, el Merlí seguís viu, però alhora creien que el recurs al somni no estava a l’altura del que esperaven de la sèrie.

Aviat, però, va quedar clar que ningú no es despertaria: el salt de set anys cap al futur va evidenciar que la vida havia seguit sense el professor de filosofia, i en aquest punt les opinions van començar a divergir entre els que trobaven que el capítol era “impressionant” i “sorprenent” i els que el consideraven “el més dolent de tota la sèrie” o “un dels pitjors finals que es recorden”. En qualsevol cas, a mesura que els ànims es van anar calmant i que els fans van assumir que el Merlí havia mort, les valoracions de l’últim capítol es van decantar cap al costat positiu. Si més no, això és el que es desprèn de l’enquesta que l’Ara.cat va obrir ahir al matí i que demanava als lectors la seva opinió sobre l’últim capítol. Al vespre, un 49% dels aproximadament 2.000 vots recollits havien anat a l’opció “Va ser un gran capítol per tancar una gran sèrie”, mentre que les altres tres respostes -“Va estar bé, però m’esperava una altra cosa”, “No va estar malament, però la sèrie mereixia un final millor” i “No em va agradar gens, va ser molt decebedor”- se situaven a l’entorn del 17% cadascuna.

Satisfacció al TNC

Les sensacions positives també es van detectar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on TV3 va projectar el capítol final en un acte en què van participar els actors i l’equip de la sèrie i al qual van poder assistir 800 seguidors de la ficció. “En general, pel que vaig veure al TNC, el final va agradar molt, va ser sorprenent -assegura el creador de la sèrie, Héctor Lozano-. Pot agradar més o menys que el Merlí es mori, però després hi ha l’altra part”. Per la seva banda, l’actor Francesc Orella reconeix que quan va saber que al final de la sèrie el seu personatge moria es va “sorprendre”, però afegeix: “Després penses que és coherent, que és normal que acabi així”.

Més enllà de la mort del protagonista, l’aspecte que dilluns a la nit va generar més debat entre els fans de Merlí va ser el fet que la Tània i el Pol no acabessin junts: a alguns els va saber greu, però altres es van alegrar que, finalment, ella fos la parella del Marc i ell la del Bruno. “Això està bé: vol dir que la gent s’ha fet seus els personatges”, diu Lozano.