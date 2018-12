Un nou rècord per a ‘La Marató’

Ramon Gener i Gemma Nierga arribaven a 'La Marató' d’aquest diumenge amb bones sensacions. “Tenim un repte: arribar a les dues xifres”, deia Nierga, en una entrevista a l’ARA, abans del programa. “El cor em diu que [el marcador] serà bestial”, afegia Gener. I no s’equivocaven. 'La Marató' que ells van presentar va batre el rècord de recaptació de les 27 edicions de la iniciativa solidària de TV3 i Catalunya Ràdio, amb 10.715.430 euros recollits fins al moment de tancar el programa, a tres quarts de dues de la matinada de dilluns, després de gairebé 16 hores en directe. Aquesta quantitat encara creixerà fins al 31 de març, quan es tancarà el termini per fer aportacions.

“Des que vam començar a preparar el programa dèiem: «T’imagines arribar a les dues xifres?» Però després penses que potser has xerrat massa”, reconeixia aquest dilluns Gener, en declaracions a l'ARA. “Volíem arribar-hi perquè és un èxit pensar que tots aquests diners aniran a parar a projectes que investigaran com es pot guanyar el càncer d’una vegada per totes. És un mèrit compartit per tothom”, ha destacat Nierga. La presentadora, però, no vol “menystenir” les últimes edicions de 'La Marató', que van tancar amb xifres inferiors. “Són exactament igual d’importants que aquesta. El que passa és que el càncer és una malaltia que ens afecta tant a tots que fa que ens sentim molt directament concernits”, va afegir.

Efectivament, fins ara el rècord el tenia l’última 'Marató' dedicada al càncer, la del 2012, en què el marcador final es va situar en 10.113.152 euros. Aquella edició es va acabar tancant amb 12.387.634 euros recaptats, de manera que el marcador d’enguany s’hauria d’incrementar en 1,7 milions més en els pròxims mesos per confirmar el nou màxim.

315x179

En qualsevol cas, la xifra obtinguda fins ara manté 'La Marató' de TV3 com la segona que més recapta del món per habitant, amb una mitjana provisional d’1,43 euros per ciutadà, només superada pel 'Teletón' xilè, que que ha aconseguit recaptar 2,41 euros per persona al seu país i conserva el primer lloc. El director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, destaca, en declaracions a l’ARA, que a aquesta fita no s’hi arriba gràcies a “grans mecenes” que facin donacions milionàries, sinó que “és la suma de molts esforços i de molts donatius”. “Això té molt valor: parlem de 10 milions d’euros, però per aconseguir-ho hi han participat gairebé tres milions i mig de persones, la meitat de la població”, remarca Bernabé.

En aquest còmput s’hi inclou la gent que va trucar per fer donatius, però també els que van participar en alguna de les activitats solidàries que es van celebrar arreu del país, i els seus organitzadors. Segons Bernabé, això representa al voltant d’un milió de persones, repartides entre uns 3.500 actes (tot i que el recompte encara no s’ha tancat). “És difícil aconseguir tot això només a través d’un programa de televisió. 'La Marató' s’ha convertit en un projecte dels ciutadans”, diu Bernabé.

Des del 1992, 'La Marató' ja ha recaptat més de 183,5 milions d’euros, que han permès finançar més de 800 projectes de recerca sobre diferents malalties. En aquest cas, la Fundació espera rebre entre 300 i 400 propostes, de les quals se’n seleccionaran una quarantena que permetin avançar en algunes de les línies d’investigació presentades diumenge al programa, com la immunoteràpia i la biòpsia líquida.

“Estic molt emocionat i molt feliç per haver pogut formar part de tot això. Quan t’ho diuen ja t’imagines que serà molt xulo, però no et pots imaginar fins a quin punt. Aquest programa és un tresor que tenim. Des de casa ja es veu, però quan ets allà t’adones de la magnitud de la meravella que és”, diu Gener, que assegura que aquesta ha sigut “l’experiència més gratificant” de la seva trajectòria a la televisió.

Nierga afegeix que 'La Marató' és un programa molt “intens”, que “no permet relaxar-se ni un moment”. “Contínuament estàs entrevistant testimonis que ens regalen una part de la seva vida i ens permeten compartir aquesta situació tan dura”, diu la presentadora, que admet que “en molts moments” l’emoció li arribava “a l’ànima”. “Vaig optar per posar una cuirassa i mirar-m’ho des del paper de presentadora”, explica. Per a ella, un dels moments més colpidors va ser el vídeo de Patrícia Moya (afectada de càncer de mama), en què el seu fill li deia que la curaria amb pega. “Va ser difícil mantenir el tipus: la Patrícia és una noia molt forta, i allà se’ns va trencar una mica”, recorda Nierga. “A cada minut ens donaven una lliçó de viure la vida i d’aprofitar el moment”, diu la presentadora, que sentencia: “De vida només en tenim una. No la desaprofitem amb tonteries”.