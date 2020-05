Antena 3 estrena 'Pasapalabra' aquest dimecres a la nit

Antena 3 ja ha posat data a l'estrena de Pasapalabra. Serà aquest dimecres, a les 22.45 h, amb un programa especial de prime time en què competiran dos concursants històrics del format, Juanpe Gómez i Paco de Benito, que es van endur, respectivament, 1.674.000 i 362.000 euros durant la seva participació al programa. Curiosament, tots dos hi van prendre part durant l'etapa a Telecinco, i no en l'anterior a Antena 3. Si aconsegueixen completar el rosco de la prova final, s'enduran un pot especial de mig milió d'euros.

Aquest especial suposarà el debut de Roberto Leal al capdavant del concurs, just una setmana abans que La 1 reprengui les emissions d' Operación triunfo, també amb ell com a mestre de cerimònies. Mario Vaquerizo, Manel Fuentes, Alaska i Chenoa seran els convidats famosos que ajudaran els concursants en aquesta primera entrega.

Malgrat aquest debut en prime time, les emissions regulars del concurs no començaran fins dilluns de la setmana que ve. El programa s'oferirà a la part final de la franja de tarda, aprofitant el buit que deixarà El secreto de Puente Viejo, que s'acomiada després de nou anys d'emissions. Segons ha anunciat Atresmedia també aquest dilluns, la sèrie s'emetrà per última vegada en el seu horari habitual de la sobretaula aquest divendres (tot i que l'últim capítol serà un especial de prime time que es podrà veure dimarts de la setmana que ve). A partir de dilluns vinent, doncs, ja hi haurà lloc per a Pasapalabra a la seva ubicació habitual, que previsiblement serà l'hora immediatament anterior a l'informatiu nocturn. Això obligarà Antena 3 a avançar l'horari dels seus altres concursos vespertins, ¡Ahora caigo! i ¡Boom!.

Amb l'emissió d'aquest dimecres s'acabarà un parèntesi de set mesos i mig sense Pasapalabra a les graelles de televisió espanyoles. El concurs es va emetre per última vegada a Telecinco, després de 12 anys, l'1 d'octubre del 2019, arran d'una sentència del Suprem que li impedia mantenir el format en antena perquè no en tenia els drets. Ràpidament, Antena 3 es va moure per recuperar un programa que havia format part de la seva oferta entre el 2000 i el 2006, i al desembre va anunciar que ja l'havia comprat.

El següent moviment va consistir en convèncer Roberto Leal, que gràcies al seu pas per Operación triunfo s'havia convertit en una de les cares més populars del moment, perquè deixés Televisió Espanyola i se sumés al projecte. El seu fitxatge es va fer efectiu fa menys d'un mes, i incloïa una clàusula segons la qual Leal compaginarà aquesta nova responsabilitat amb la presentació de les gales d' OT que van quedar pendents quan el concurs de talents va ser suspès pel coronavirus. Precisament aquest dilluns s'ha anunciat que aquestes emissions començaran dimecres de la setmana que ve.