El periodisme de 'recadito' de 'La Razón'

260x366 portada razon 2/2/18 portada razon 2/2/18

En aquests temps WhatsApps, Signals i Lines a tothora, resulta entranyable que encara hi hagi gent que s'enviï missatges pel vell sistema de fer arribar un paper al seu destinatari. És el que feia aquest divendres el president espanyol, a través de la portada de 'La Razón'. El titular del diari era "Rajoy hauria d'ampliar el 155 per desbloquejar Catalunya si no hi ha investidura". Val la pena subratllar que no se'ns informa d'una notícia: no hi ha cap fet concret a consignar. Ni tan sols s'anuncia un pla concret de Rajoy. Però és obvi que cal llegir el titular en forma d'amenaça. I que és el diari qui la transporta, mal camuflada amb aquest "hauria de" que busca suggerir inevitabilitat quan del que es tracta aquí és de pressionar perquè el Parlament investeixi qualsevol ésser humà que no sigui precisament el que els diputats facultats per fer-ho volen investir. La dignitat institucional, el respecte democràtic i altres minúcies, ja saben. El subtítol també s'expressa en condicional: "El Senat hauria de facultar el president per tornar a convocar eleccions si Torrent manté Puigdemont i no celebra un nou ple que faci córrer els terminis de la legislatura". Hauria de fer-ho segons qui? Ho mana la llei de gravitació universal? Això no és un titular informatiu, ni interpretatiu, ni tan sols opinatiu. És, senzillament, periodisme de 'recadito'. Ho certifica el titular de sota: "El pla B: Elsa Artadi de presidenta i un conseller en cap d'ERC". Au, ja saps què has de fer. Però tries tu, eh?

Els emissaris, entranyable figura. A vegades arriben amb un ram de flors, altres amb un cap sagnant de cavall sota el braç. Però el missatge és sempre el mateix.

Àlbum de titulars

"El CNI desxifra el codi secret de l'imperi espanyol" (Titular de portada de l''Abc')