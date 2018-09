92 persones optaran a presidir RTVE

El 'Butlletí Oficial de l'Estat' publica aquest dimarts la llista definitiva d'admesos al concurs públic per escollir el nou president de Radiotelevisió Espanyola i els nous consellers de l'ens. De les 103 persones que s'hi havien presentat, 92 han acreditat tots els requisits per ser admeses, entre les quals hi ha alguns noms coneguts, com ara Ramon Colom, Daniel Domenjó, Paloma del Río o l'exdirectora d''Informe semanal' Alicia Gómez Montano. També figuren a la llista el director de TVE, Eladio Jareño; la secretària general corporativa de l'ens públic, Elena Sánchez Caballero; l'exdirectora de TVE Catalunya Ana María Bordas, i la polèmica Carmen Sastre, fins fa pocs dies cap de continguts d'informatius. Paco Lobatón i el controvertit exdirector d''Informe semanal' Jenaro Castro, que ja havien estat inclosos a la llista provisional de 17 admesos publicada a mitjans d'agost, també entraran al concurs. La llista definitiva està formada per 70 homes i 22 dones.

Els 92 candidats tenen ara una setmana de marge per presentar "les modificacions, ampliacions, substitucions o reformulacions del seu projecte de gestió per a RTVE que estimin oportunes", de manera que es puguin adequar als criteris que va fixar el comitè d'experts un cop ja s'havia tancat el termini de presentació de candidatures.

Pel que fa als onze candidats exclosos (que no van presentar alguns dels documents acreditatius exigits), tenen també una setmana per presentar recurs davant de les meses del Congrés o del Senat. Entre els aspirants que han quedat fora del procediment hi ha els exconsellers de RTVE José Manuel Peñalosa i Óscar Pierre, que no han pogut acreditar la seva formació universitària. Precisament, Peñalosa havia presentat un recurs contra la seva exclusió que ha fet endarrerir la publicació de la llista d'admesos definitiva.

A partir d'ara, el comitè d'experts començarà a valorar les 92 candidatures acceptades, en funció de diferents paràmetres: la seva formació, l'experiència en càrrecs de gestió, en mitjans de comunicació, en el món del periodisme i en l'àmbit de la docència, i el seu projecte de gestió per a RTVE. Aquest últim aspecte és el que tindrà més pes en la valoració final, ja que atorgarà fins a 30 punts d'un màxim de 100. Entre els candidats que superin els 65 punts, el comitè d'experts considerarà aptes per convertir-se en consellers els 20 que obtingut més bona nota, i traslladaran els seus noms al Congrés i al Senat.

Les cambres seran les encarregades d'escollir, d'entre aquestes 20 persones, el president i els altres nous consellers de RTVE. La primera previsió era que el nou consell fos elegit a finals d'octubre, però l'endarreriment en la confecció de la llista d'admesos (que s'ha publicat més d'un mes després de la provisional, elaborada el 10 d'agost) probablement farà que els terminis s'allarguin.