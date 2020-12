La nova plataforma digital de 'streaming' Discovery+ arribarà el 2021 a Espanya

Discovery ha anunciat avui el llançament de Discovery+, el primer servei global de streaming de la companyia líder en entreteniment sobre la vida real, que posarà a disposició dels subscriptors l'oferta de continguts de no-ficció més gran i més diversa del mercat per primera vegada en un únic lloc, tal com apunta la companyia. Al llarg del 2021, milions de persones a tot el món podran gaudir de tot l'univers Discovery a través del nou servei que l'any que ve arribarà a més de 25 països, entre els quals Espanya.

Gèneres com l'aventura i el món paranormal; documentals de ciència, naturalesa i enginyeria; i continguts lifestyle com cuina, llar i decoració seran els elements clau d'aquest extens catàleg. Crim i investigació o motor també formaran part de la proposta. Després del llançament el 4 de gener als EUA, l'expansió de la companyia continuarà per Itàlia, Dinamarca, Finlàndia, Groenlàndia, Noruega, Suècia, els Països Baixos, Polònia i Espanya, fins a un total de 25 països. Als mercats europeus on es llançarà el 2021, Discovery+ comptarà amb el suport de l'oferta multiesportiva premium d'Eurosport. De fet, es preveu que els Jocs Olímpics de Tòquio siguin pròximament un plat fort de la companyia.

Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Travel Channel, ID, Food Network, DIY, Discovery Channel, Motortrend i TLC seran algunes de les marques que es podran veure a través de la plataforma. El catàleg, de gairebé 9.000 hores i 600 títols, inclou xous com La fiebre del oro, Mi familia vive en Alaska, Mi vida con 300 kilos i Los gemelos reforman dos veces. Des del seu llançament, l'oferta de Discovery+ comptarà amb un pla d'estrenes exclusives de contingut original tant de produccions espanyoles com internacionals. També hi haurà la col·lecció definitiva de documentals d'història natural de la BBC.