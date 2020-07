TV3 garanteix que hi haurà 'Polònia' a la tardor però dubta que pugui tornar al setembre

Set dies per salvar el retorn del Polònia al setembre. Aquest és el termini que s’ha donat TV3, segons han confirmat a l’ARA fonts de la direcció, per decidir si l’espai de sàtira política pot començar la temporada amb normalitat o bé ho haurà de fer més endavant. L’escull que cal salvar per aconseguir-ho és el finançament: si al llarg de la setmana que ve la cadena rep els diners que ha demanat al Govern encara hi haurà marge per signar la renovació del programa amb l’inici de temporada 2020-21 com a data per a la represa de les emissions. En cas contrari, la reaparició del programa haurà d’esperar. La telenovel·la Com si fos ahir es troba exactament en la mateixa situació: si durant la setmana vinent no arriben més diners no hi haurà marge per estrenar-ne nous capítols al setembre.

En tot cas, des de la cadena deixen clar que “no està en qüestió” la continuïtat dels dos programes, sinó únicament el moment en què tornaran a la graella. “Hi haurà Polònia la temporada que ve, però ara mateix no podem dir en quin mes”, va afirmar el director de TV3, Vicent Sanchis, en una entrevista a Els matins aquest dimecres. Fonts de la televisió pública consultades per l’ARA ho acoten encara més i situen el retorn del programa “a la tardor”. En funció de quan acabi tornant finalment l’espai i de quan es convoquin les eleccions al Parlament que s’esperen per després de l’estiu, es podria donar el cas que, per primer cop des del 2006, la sàtira política estigués absent de la graella del canal públic durant la campanya electoral.

Audiència elevada, cost elevat

Des de Minoria Absoluta, la productora del Polònia, Toni Soler remarca que, amb una quota de pantalla mitjana del 20,3% des del setembre, el programa “ha complert amb escreix les seves expectatives d’audiència per 14a temporada consecutiva”, amb uns resultats “molt per damunt de la mitjana de la cadena”, que és del 15,4%, i a més “ s’ha sobreposat al confinament amb un gran esforç”. “Sincerament, no entenem que TV3 el posi a la llista dels productes prescindibles. Esperem rebre notícies aviat”, diu Soler en declaracions a l’ARA. El periodista recorda, a més, que el programa ja ha tancat la temporada (des de la setmana passada s’estan oferint reculls dels millors moments) i que això genera una situació “desagradable”, perquè “hi ha molts treballadors implicats que ja han acabat contracte i encara no saben què passarà al setembre”.

L’origen d’aquesta incertesa es troba en la important caiguda dels ingressos publicitaris que ha patit TV3 (i el conjunt dels mitjans de comunicació) arran de la pandèmia del covid-19, que, segons Sanchis, va arribar a ser d’entre el 70% i el 80%. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha calculat que, a conseqüència de la crisi sanitària, ha deixat d’ingressar uns 15 milions d’euros dels 52 que estaven previstos que arribessin per aquesta via, i per això a l’abril va elaborar un nou pla de contingència per reduir les despeses i poder afrontar l’exercici actual amb menys recursos dels que s’havien pressupostat. Segons Sanchis, “5 d’aquests 15 milions afecten els continguts”, i per això ha calgut “ajornar” alguns dels programes previstos per al setembre “o bé prescindir-ne”. El Polònia, amb un cost d’uns 3 milions d’euros anuals, i el Com si fos ahir són, diu Sanchis, els programes que tenen el pressupost més elevat i, per tant, “l’única manera d’eixugar aquests 5 milions era afectar-los”.

Davant d’aquesta situació, la CCMA va demanar al Govern una aportació extraordinària que permetés que els dos programes tornessin a la graella amb normalitat després de l’estiu. “Entenem el moment que vivim, i que educació i sanitat són els problemes més grans que té ara el Govern. Però això també ens ha passat per l'impacte del covid –reflexionava Sanchis a Els matins–. Hem sotmès a la consideració del Govern si entre tota la despesa que ara té, que són milers de milions d'euros, en pot agafar 3, 4, 5 o els que siguin per salvar una part de la programació que perilla, parlant només d'ajornar-la, per culpa del covid”.

Segons ha pogut saber l’ARA, la petició s’ha adreçat tant a la conselleria de Presidència (del qual depèn la secretaria de Mitjans de Comunicació) com a Cultura. Cal tenir en compte que les relacions entre TV3 i aquest departament no passen ara mateix per un bon moment, després que aquesta setmana la consellera, Mariàngela Vilallonga, assegurés que veu “massa castellà a TV3” arran de l’estrena a la televisió pública de Drama, una ficció que barreja el català i el castellà. D’altra banda, però, el mes passat Cultura va fer una aportació de 6 milions d’euros a la CCMA perquè es destinessin a la producció de nous continguts audiovisuals (però no a noves entregues de formats ja existents).

Pressió a les xarxes

Mentrestant, tant Com si fos ahir com el Polònia han rebut mostres de suport a través de les xarxes. Els actors de la telenovel·la han publicat un vídeo en què reclamen la continuïtat de la sèrie, que va quedar interrompuda l’11 de març, just a l’inici de la pandèmia. L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya ha donat el seu suport a la iniciativa en un comunicat en què “manifesta el seu desconcert” davant la “possible cancel·lació” del culebró. Com si fos ahir supera cada tarda el 17% de quota de pantalla i és, per tant, l’única de les sèries que TV3 ha emès aquesta temporada que ha millorat l’audiència mitjana del canal.

D'altra banda, un grup d’espectadors han posat en marxa la campanya #SalvemPolònia per demanar, a través de Twitter i d’Instagram, que el programa de sàtira política no desaparegui de l’oferta de TV3.