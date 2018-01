"La Justícia atorga la propietat de les murades d'Artà a l'Església davant l'Ajuntament", portada de 'Diario de Mallorca'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest dimarts:

Diario de Mallorca: "La Justícia atorga la propietat de les murades d'Artà a l'Església davant l'Ajuntament"

Última Hora: "Més de 40.000 europeus deixen de residir a les Illes per la pressió fiscal".

Abc: "Viatge a enlloc"

El Mundo: "El jutge no deté Puigdemont per a evitar la seva investidura-trampa"; "'Pensa vostè en la inestabilitat que crea a Europa?'"; "L'FMI exclou Espanya de l'optimisme mundial per Catalunya"

La Razón: "El jutge: 'Puigdemont volia ser detingut per a ser president'"

El País: "Els barons desconfien de les negociacions Rajoy-Sánchez"; "El Suprem entén que Puigdemont volia ser detingut a Copenhaguen"; "La professora que va frustrar el xou de l'expresident"

El Punt Avui: "'A Catalunya està en joc la democràcia de tot Europa'"

El Periódico: "El Suprem ignora el desafiament de Puigdemont"

La Vanguardia: "L'FMI adverteix que la crisi catalana llastra el creixement"

ARA: "Puigdemont reclama una solució política des de Dinamarca"