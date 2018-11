Els premis Ondas celebren el seu retorn a Barcelona

Un any després de marxar a Sevilla, aquest dimecres els premis Ondas tornaven a la seva seu històrica, Barcelona, per escenificar el nou rumb de la Cadena SER a Catalunya, exemplificat entre altres coses per la posada en marxa del seu projecte en català liderat per Josep Cuní. De fet, en la cerimònia d’ahir, celebrada al Gran Teatre del Liceu, la ràdio en català va tenir un paper destacat amb l’entrega del guardó de millor presentador radiofònic estatal a Jordi Basté, conductor d’ El món a RAC1, el matinal més seguit de Catalunya.

En la gala, amb Juan Carlos Ortega com a mestre de cerimònies, Basté va aprofitar el reconeixement per fer un homenatge a la ràdio enumerant un a un companys de professió que han marcat les ones catalanes i espanyoles, com Iñaki Gabilondo, Àngels Barceló, Mònica Terribas i Joaquim Maria Puyal, entre moltíssims altres. El presentador d’ El món a RAC1 va acabar el seu discurs demanant “llibertat d’expressió sempre, encara que sigui cantant malament”, en referència al raper Valtònyc.

Júlia Otero, que recollia l’Ondas ex aequo a la millor programació especial per la secció El gabinete de Julia en la Onda, assegurava en recollir el guardó que se sentia molt contenta que els premis tornessin a la seva ciutat, Barcelona.

‘OT’ es reivindica

Tot i que l’edició actual ha sigut qüestionada per les seves polèmiques extramusicals, OT recollia ahir doble guardó: el de millor programa d’entreteniment televisiu i el de fenomen musical de l’any. Tinet Rubira, director del talent musical, va rebre els premis amb ganes de reivindicar el format recordant-ne els creadors -Toni Cruz, Josep Maria i Joan Ramon Mainat- i tots els concursants que han passat pel programa al llarg de la seva història.

El missatge d’esperança va anar a càrrec de Javier Ambrossi i Javier Calvo, directors de Paquita Salas (Netflix), premiada com a millor websèrie, que van dedicar el premi a tota la gent que lluita per obrir-se camí en el que els apassiona.