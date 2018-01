Les productores exigeixen esperar

“La fi de TV3”. Les productores van alertar ahir del panorama catastròfic que s’abat sobre el sector si tiren endavant les retallades previstes pel consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que se centren, fonamentalment, en la compra externa de continguts i les coproduccions. La radiotelevisió pública comença el 2018 amb un forat de 40 milions, derivats de la nova llei de l’IVA, del dèficit generat el 2017 i del descens en la recaptació publicitària.

Els productors, però, creuen que el consell de govern s’està precipitant en prendre ja aquestes mesures, tenint en compte que és versemblant creure que hi haurà Govern d’aquí unes setmanes i que el nou executiu podria decidir aprovar una partida extraordinària per cobrir com a mínim els 21 milions corresponents a l’IVA. “Nosaltres vam demanar a tots els partits si es comprometien a pal·liar els efectes d’aquesta llei amb uns ingressos extraordinaris”, recordava a l’ARA Raimon Masllorens, president de Proa, la federació que agrupa les productores del país. “I els partits van respondre que sí, que això s’havia de solucionar políticament. Per tant, no entenem les presses per aplicar les retallades”.

Un dels factors de pressió sobre el consell de govern de la CCMA és que, des de fa quatre anys, el canvi de règim jurídic fa que els membres responguin amb el seu patrimoni personal, com a administradors de l’empresa. “No té cap sentit que actuïn amb tanta pressa. Només cal mirar les altres televisions autonòmiques: ningú està sent tan dràstic”, explica Masllorens.

En aquest sentit, Proa ha impulsat un manifest en què demana una moratòria: “Demanem al consell de govern que esperi, com a mínim, fins a la formació d’un nou govern, abans de prendre una decisió que pot tenir conseqüències irreversibles i que afectaran greument tant TV3 com el sector audiovisual català”. Segons el text, “davant l’agressió evident que ve del ministeri d’Hisenda, la pitjor resposta seria el suïcidi”.

Renovació pendent

L’altre factor que empeny els productors a demanar que s’aturi la tisorada és el fet que el mandat de l’actual cúpula directiva de la Corporació acaba al març. “No té sentit que d’aquí dos mesos caduqui el mandat dels consellers i que deixin hipotecada la gestió de tot l’any als que els hagin de succeir”, valora Masllorens, que demana “un consell més professionalitzat i menys polititzat” per al futur.

En aquest sentit, els productors reclamen, d’una banda, estabilitat per poder tirar endavant projectes sense haver de patir cada any per si hi haurà diners o no per fer-los. El 2010 TV3 destinava 150 milions a la compra de continguts que el 2017 ja eren només 62. El mateix director de TV3, Vicent Sanchis, va admetre en una entrevista recent a Catalunya Ràdio que, a partir del mes de juny, ja només podria tirar endavant amb produccions internes.

El manifest de Proa inclou també una referència als treballadors dels mitjans públics. El personal de la CCMA suposa el 54% de les despeses de la casa, però aquest és un capítol que, en principi, no es pot tocar aquest 2018, ja que hi ha un conveni vigent. De tota manera, els productors demanen “una implicació diferent de tots els afectats” per “trobar noves solucions que evitin la desaparició” de la televisió. Masllorens explicava a aquest diari que considera urgent fer un pla a set anys vista per a TV3.

En tot cas, el que més preocupa és el curt termini: la federació de productors recorda als polítics que la mateixa sensibilitat que ha tingut amb el personal de TV3 l’hauria de dispensar ara als privats, ja que, al seu parer, el pla de retallades previst per la Corporació -que presentarà previsiblement durant aquest gener- farà que “centenars de treballadors perdin els seus llocs de feina”. I considera que el fet que no sigui personal contractat directament pel canal “no els converteix en treballadors de segona”.

A la possibilitat de perdre TV3 com a gran partner del sector, s’hi suma l’eliminació de la taxa de les teleoperadores, tombada pel Tribunal Constitucional, la qual cosa, a parer dels productors, suposa “un cop letal” per a l’audiovisual català”.

El manifest de Proa compta amb les adhesions de PAC (Associació de Productors Audiovisual de Catalunya), GAC (Guionistes Associats de Catalunya), Dones Visuals (Associació de Dones de l’Audiovisual) i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).