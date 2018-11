La premsa local reivindica el seu "lideratge" i el creixement a les plataformes digitals

El president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), Francesc Fàbregas, ha reivindicat aquest divendres el "lideratge" dels mitjans de comunicació locals, ja que "tots sumats" serien la primera publicació del país. També ha celebrat el creixement a les plataformes digitals, amb més de 33 milions de pàgines vistes aquest any i 5 milions d'usuaris al mes. "Això són xifres de grans empreses i ho està aconseguint la premsa local i comarcal", ha assegurat Fàbregas en la cinquena edició del Dia de la Premsa Comarcal. Segons Fàbregas, la premsa local és rellevant perquè dona a conèixer tot allò que passa als pobles i les comarques. Això és també el fruit del seu èxit, ja que parlen de temes que ningú més tracta i ofereixen al lector "les informacions que realment li interessen", ha dit el president de l'ACPC.

Fàbregas ha valorat molt positivament la situació de la premsa de proximitat, ja que manté la seva audiència i s'està "adaptant als nous temps" i als "canvis tecnològics". "Tenim més d'un 53% de subscriptors, cosa que no passa en cap altre tipus de premsa, i les xifres d'audiència superen amb escreix el 50%", ha subratllat el president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.

La majoria de les publicacions locals, a més de tenir l'edició en paper, tenen edició digital i estan presents en totes les xarxes socials. "Sembla que la premsa de proximitat jugui a segona divisió, però nosaltres hem de reivindicar constantment que som de primera divisió, perquè donem feina a més de mil persones arreu de Catalunya", ha emfatitzat Fàbregas.

Un dels reptes que tenen al davant és ser conscients ells mateixos que són importants i "imprescindibles": "Sembla que encara ens costa de creure que som els líders", ha criticat el president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. És per això que han engegat una campanya per les xarxes de televisions locals i els associats de l'ACPC amb l'eslògan 'Orgull de premsa comarcal'. "Volem dir que existim, que estem vius, que continuem treballant, que som el col·lectiu que menys llocs de treball hem destruït en tota la crisi i que ens hem adaptat als nous canvis tecnològics", ha sentenciat Fàbregas.

El Dia de la Premsa Comarcal ha comptat amb tres ponències. La primera ha arribat de la mà de l'arquitecta Carme Pigem, que amb el seu estudi d'arquitectes localitzat a Olot, RCR Arquitectes, ha rebut moltes distincions nacionals i internacionals, com el Premi Pritzker 2017. Per la seva banda, sor Lucía Caram, dominica contemplativa i compromesa en la lluita contra les desigualtats i per la llibertat, ha participat amb una ponència titulada 'El ressò local esdevé universal'. El punt final de la jornada l'ha posat el cantant, productor de televisió i membre de La Trinca Josep Maria Mainat.