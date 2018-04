Els ‘revivals’, un revulsiu per a Les cadenes nord-americanes

El reboot de Roseanne no serà un experiment aïllat. Les bones dades que va aconseguir la seva estrena -18,2 milions d’espectadors i un 5,1% de quota entre els espectadors més joves de 50 anys- han fet que la comèdia sobre la família Conner s’hagi guanyat una segona temporada. Aquesta bona acollida -ha aconseguit el millor ràting dels últims tres anys per a una comèdia- demostra que, tot i que puguin semblar exercicis de falta d’imaginació, els retorns són valors a l’alça per a les televisions nord-americanes. La resurrecció de Roseanne respon a l’estratègia engegada per la cadena ABC després de la victòria de Donald Trump: acostar-se a aquell segment de població que fins ara havien desatès, la classe treballadora.

La desena temporada de la sèrie de Roseanne Barr no és l’únic revival que ha sigut celebrat per l’audiència. La sitcom Will & Grace, que aquí es va poder veure a través de La 2, també ha aconseguit atrapar els espectadors amb una versió revisada de les seves trames, que, com en el cas de Roseanne, també passa per picar l’ullet a la situació política del país i per la crítica a Trump. Deu anys després del seu final, la comèdia protagonitzada per Debra Messing, que estarà disponible a Movistar+ a partir de l’1 de juny, va tornar amb una novena temporada que va tenir una audiència de 10 milions d’espectadors en el seu debut. Tot i que les xifres han disminuït un 30% des de llavors, la NBC ja ha confirmat que en faran dues temporades més. A més de l’èxit d’audiència, també ha obtingut el vistiplau de la crítica, que ha elogiat la capacitat de la sèrie per adaptar-se a l’actualitat sense deixar de ser divertida.

Malgrat que la crítica no va ser tan generosa amb el retorn d’ Expediente X, la nova vida de Dana Scully i Fox Mulder sí que va convèncer els espectadors. La temporada deu va tenir una audiència mitjana de 8,2 milions d’espectadors. Això li va donar força per a una nova temporada, l’onzena, que no ha sigut tan exitosa numèricament (es va acomiadar amb 3,4 milions d’espectadors).

Projectes de futur

Tot i que el cas d’ Expediente X mostra que la línia que separa l’adoració per una sèrie i l’afartament és molt fina, les cadenes nord-americanes no pensen deixar passar l’oportunitat de seduir espectadors mitjançant la recuperació d’alguns dels personatges més estimats per l’audiència. Al gener la CBS va confirmar que havia encarregat una nova temporada, de 13 episodis, de Murphy Brown, una altra comèdia amb un personatge femení potent, com Roseanne.Candice Bergen reprendrà, més de vint anys després d’acomiadar-se d’ell, el rol de la periodista Murphy Brown.

I com que l’ era del Peak Reboot -batejada així per la web Vulture - tot just comença, la següent a passar pel filtre de la nostàlgia podria ser The office.