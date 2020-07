Miki Esparbé i Javier Gutiérrez protagonitzaran una nova sèrie de Movistar+

Miki Esparbé i Javier Gutiérrez seran els protagonistes de Reyes de la noche, una nova sèrie de Movistar+ que s'ha començat a rodar aquest dilluns i que veurà la llum l’any que ve. La ficció, dividida en sis capítols de mitja hora, és una comèdia amb tocs dramàtics que s’inspira en la rivalitat que van mantenir, a finals dels anys 80 i principis dels 90, José María García i José Ramón de la Morena al capdavant dels dos principals programes esportius nocturns de la ràdio espanyola.

A la ficció, però, els protagonistes es diran Francisco Javier Maldonado, àlies Paco el Cóndor, i Jota. El primer, interpretat per Gutiérrez, és el periodista esportiu més reconegut del moment, agressiu i admirat pels oients, i el segon (Esparbé) és la seva mà dreta. Però quan Paco el Cóndor marxa a una altra emissora el Jota assumirà el repte de competir-hi. En aquest duel hi ha un tercer personatge en discòrdia, una periodista molt intel·ligent (Itsaso Arana) que veu com el seu programa és desplaçat a la matinada per donar preferència a l’espai d’esports del Jota.

Reyes de la noche és una producció de Zeta Studios creada per Cristóbal Garrido i Adolfo Valor.