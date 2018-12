El sector periodístic té un 50% més d’atur que fa 10 anys

En el seu nou informe sobre la professió periodística, l’Asociación de Prensa de Madrid (APM) ha alertat que, tot i que les xifres han millorat respecte a l’any passat, les dades d’atur dins del sector són un 50% superiors a les de fa una dècada. L’informe, que enguany arriba a la seva quinzena edició, assenyala que la xifra de persones sense feina dins del sector se situa en 6.828 aturats, una dada que suposa una millora en comparació amb l’any anterior, que era de 7.000 professionals. També es constata la situació de desigualtat de les dones en el sector: ocupen els trams salarials inferiors i, de cada 10 aturats, 6 són dones i quatre, homes.

El director de l’informe, Luis Palacio, ha assegurat que el periodisme es mou “en un entorn cada vegada més complex, tant des del punt de vista laboral –la precarització segueix augmentant– com des del punt de vista professional, a cause dels constants canvis tecnològics i l’enduriment de les condicions de treball”. En aquest sentit, Palacio va assenyalar que un dels principals perills als quals s’enfronten els periodistes actualment són les pressions contra la llibertat i el dret a no revelar les fonts.