La sèrie de Mediaset ‘El pueblo’ s’estrenarà primer a Amazon

La nova comèdia de Mediaset 'El pueblo' ja té data d’estrena: serà el 14 de maig, però no es podrà veure a Telecinco, sinó a través d’Amazon Prime. Segons va anunciar ahir el grup audiovisual, el servei de streaming ha adquirit els drets per a l’emissió tant de la primera temporada de la sèrie com de la segona, que es començarà a rodar aquesta primavera. Un cop ja s’hagi ofert a través de la plataforma de pagament, la ficció es podrà seguir també en obert en “un dels canals de Mediaset”. De moment, el grup no concreta per quina de les seves finestres l’emetrà.

'El pueblo', protagonitzada per Carlos Areces, María Hervás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán i Íngrid Rubio, explica les peripècies d’un grup de personatges que, per diferents motius, responen a un anunci en què es promet una casa i una nova vida en un petit poble pràcticament abandonat. Les relacions entre ells i amb els habitants autòctons, i les dificultats per acostumar-se al món rural, seran els motors d’aquesta comèdia, signada per Alberto Caballero (un dels creadors de l’exitosa La que se avecina ) juntament amb Julián Sastre i Nando Abad.