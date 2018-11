Un sindicat policial denuncia Dani Mateo pel gag de la bandera

El gag d''El intermedio' en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera d'Espanya ja ha arribat als tribunals de justícia. Alternativa Sindical de Policía, un sindicat de la Policia Nacional, ha presentat una denúncia contra l'humorista perquè considera que va incórrer en "els delictes tipificats als articles 543 i 510 del Codi Penal", segons detalla l'entitat en un comunicat.

L'article 543 fa referència a "les ofenses o ultratges de paraula, per escrit o de fet a Espanya, les seves comunitats autònomes o els seus símbols o emblemes", i estableix que aquests actes es castigaran "amb pena de multa de set a dotze mesos". Per la seva banda, l'article 510 correspon als delictes d'odi i, com assenyala ASP en el seu comunicat, determina que el càstig en aquests casos serà d'entre un i quatre anys de presó, a més d'una multa d'entre sis i dotze mesos.

"Des d'ASP entenem la llibertat d'expressió i la dificultat que comporta per a un humorista fer riure cada dia el seu públic, però creiem que això no ha de ser coartada per atacar la bandera d'Espanya i el que simbolitza o hauria de simbolitzar per a tots els espanyols", diu el comunicat. I afegeix: "Veiem inadmissible que s'ataquin els símbols que representen els valors i principis democràtics de la nostra societat. La bandera per a la qual treballem representa els drets i llibertats de la ciutadania".

Precisament, en l'edició d'aquest dilluns d''El intermedio' (la primera des de l'emissió del polèmic esquetx, dimecres passat), el Gran Wyoming i Dani Mateo van demanar disculpes per un gag "fallit" i que, segons van dir, no pretenia "ofendre". Al llarg dels últims dies, Mateo, el programa i La Sexta han sigut objecte de dures crítiques, amenaces (el conseller d'Educació de Ceuta ha ofert 1.000 euros a qui "trenqui la cara" al col·laborador) i un boicot publicitari.