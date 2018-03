Els ‘smartphones’ del #MWC18

L’‘smartphone’ total

Samsung Galaxy S9

Els Galaxy S8 ja eren tan complets que al gegant coreà només li ha calgut rectificar-ne alguns detalls: ara el lector dactilar està centrat, els altaveus són estèreo (amb Dolby Atmos) i el model de 6,2 polzades té càmera doble com el Note 8. El processador ha guanyat potència, la càmera principal té una lent d’obertura variable per fer fotos amb encara menys llum i si connectes el telèfon a un monitor extern la pantalla tàctil serveix de ratolí. El que és menys important són els emojis animats i els vídeos en càmera superlenta.

La càmera que també fa trucades

Sony Xperia XZ2

Sony persisteix en el ram dels smartphones potenciant la seva especialitat, l’audiovisual. El nou Xperia grava vídeos HDR amb resolució 4K i amb més riquesa de color perquè fa servir 10 bits en comptes de 8; els de càmera superlenta es graven en alta definició. L’aparell sona un 20% més fort que el model anterior i vibra per reforçar els sons greus dels vídeos i els jocs. També carrega la bateria sense fils i ofereix una variant amb pantalla de cinc polzades per als que preferim mòbils més petits.

La bateria amb un mòbil enganxat

Energizer Power Max P16K Pro

Aquest monstre pesa 350 grams i és tan gruixut com dos smartphones normals junts perquè porta una bateria de 16.000 mAh, entre quatre i cinc vegades la capacitat d’un model convencional de gamma alta. El vendrà el majorista francès Avenir Telecom amb llicència de la marca de piles Energizer i sembla la solució per als que es passen dies lluny d’un endoll. Més enllà d’això i les quatre càmeres (dues al davant i dues al darrere), la resta d’especificacions no tenen res d’especial.

L’indestructible

Land Rover Explorer

L’empresa britànica Bullitt s’ha especialitzat a vendre telèfons resistents sota noms vinculats a la robustesa i el tracte dur: a més dels coneguts CAT amb càmera termogràfica per a aplicacions industrials, al MWC ha presentat un model amb marca de cotxe totterreny que s’adreça a compradors ansiosos d’aventures a l’aire lliure. Inclou brúixola, llanterna i baròmetre, aguanta temperatures extremes i disposa d’accessoris per muntar-lo al manillar de la bicicleta i per reforçar la cobertura del GPS.

El criptomoneder

SIKURPhone

Per a compradors paranoics de la ciberseguretat. L’empresa alemanya Sikur ha incorporat ara una funció d’emmagatzematge de criptomonedes al seu GranitePhone, un telèfon d’aspecte genèric que funciona amb SikurOS, una variant blindada d’Android que aplica al contingut del dispositiu i a totes les comunicacions de veu, dades i navegació un xifratge que ha estat considerat invulnerable pel col·lectiu HackerOne.

El repetidor

LG V30s ThinQ

Més que un model nou, el telèfon emblemàtic de LG al MWC era el V30, presentat fa uns mesos amb una actualització de software que incorpora una càmera ja versàtil amb funcions d’intel·ligència artificial per detectar el tipus d’objecte que volem captar i configurar els paràmetres de manera òptima. També s’ha cuidat especialment la qualitat de reproducció d’àudio, que admet fitxers FLAC. A Barcelona també hi havia el futur G7, però no es va mostrar al públic.

Els aspirants a iPhone X

Wiko View 2, Asus Zenfone 5

L’obsessió d’alguns per imitar els mòbils d’Apple arriba a l’extrem de copiar fins i tot l’incomprensible nyap de disseny de l’iPhone X: la pestanya fosca que ocupa la part superior de la pantalla infinita on hi ha la càmera frontal i el sensor facial. Wiko i Asus són només dues de les marques que han portat a Barcelona aparells que presumeixen d’aquesta tara de naixement, amb l’agreujant que si bé Apple ja obliga els creadors d’aplicacions a tenir-la en compte, el sistema Android no inclou cap previsió en aquest sentit.

L’innovador

DooGee V

Aquesta marca xinesa també s’ha deixat endur per la febre de l’iPhoneX, amb la pestanya negra de la càmera ocupant una part de l’extrem superior de la pantalla. Però, si més no, aquesta és flexible, tot i que no es nota perquè la carcassa de l’aparell és rígida. Té altaveus estèreo i càrrega sense fils. Ara bé, el DooGee V es distingeix de gairebé tota la seva competència pels 8 gigabytes de memòria RAM i pel lector dactilar, integrat en una capa de la mateixa pantalla.

El del periscopi

Vivo Apex

Si parlant del DooGee he escrit gairebé és perquè al MWC hi havia un altre mòbil xinès amb el sensor dactilar incorporat a la pantalla. De fet, tota la meitat inferior del frontal de l’Apex fa de sensor d’empremta, i pots posar el dit allà on més et convingui. La pantalla també vibra fent les funcions d’altaveu. Tot i això, l’element diferencial d’aquest telèfon és la càmera frontal retràctil: amagada a l’interior, només surt quan vols fer una foto, com el periscopi d’un submarí.

Els Android per a pobres

Nokia 1, ZTE Tempo Go

La indústria del mòbil sap que els 900 milions de nous abonats que guanyarà d’aquí al 2025 li vindran dels indrets més desafavorits del planeta. Per això Google ha creat Android Go, una versió lleugera del seu sistema operatiu mòbil que pot funcionar en telèfons més barats, amb poca memòria, menys capacitat de processament i connexions més lentes. El Nokia 1 (69 €) i el Tempo Go són dels primers models compatibles amb aquesta plataforma.

El plàtan de ‘Matrix’

Nokia 8110

HMD, la filial de Foxconn que explota ara la marca Nokia, ha agafat el gust per reeditar telèfons clàssics. Aquest any li ha tocat al model 8110, el que Keanu Reeves feia servir a la pel·lícula Matrix. Per la forma corbada i el nou color groc, se l’ha qualificat immediatament de plàtan. Inclou el joc de la serp, ara en color. Però no, no admet WhatsApp.