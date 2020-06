'Supervivientes' se salta la quarantena i reuneix els concursants al plató en el debat final

Supervivientes va tancar la temporada diumenge amb un nou èxit d'audiència: 3.068.000 espectadors i un 22,6% de quota de pantalla a Espanya (on va ser l'emissió més vista del dia), i 342.000 seguidors i un 17,9% a Catalunya (on va liderar el prime time). Però el programa ha sigut objecte de polèmica perquè els finalistes van ser presents al plató, malgrat que feia menys de dues setmanes que havien arribat a Espanya procedents d'Hondures, on es va desenvolupar la competició. Des del 15 de maig, qualsevol persona que entri en territori espanyol procedent de l'estranger està obligada a complir una quarantena de catorze dies, per ordre del govern espanyol.

Els últims concursants de Supervivientes i l'equip del programa van arribar a Espanya el 26 de maig, i des de llavors havien estat aïllats. Això va provocar que tant la gala del 28 de maig com la final, el 4 de juny, se celebressin amb els concursants tancats en un altre emplaçament, suposadament a l'espera de superar les dues setmanes de confinament, que s'acaben aquest dimarts, 9 de juny. Però al debat final, emès diumenge (tot i que, segons van revelar alguns dels participants, s'havia gravat el divendres dia 5, és a dir, tot just l'endemà de l'última gala), els concursants sí que van aparèixer al plató del programa, on es van retrobar amb els seus antics companys i amb els presentadors. En el moment de la gravació feia deu dies que els concursants eren en territori espanyol.

En un comunicat, el grup Mediaset argumenta que "l'ordre ministerial que regula les condicions de quarantena a què s'han de sotmetre les persones procedents d'altres països a l'arribada a Espanya" permet que els concursants de Supervivientes "puguin exercir el seu dret de treballar mentre guarden la quarantena que exigeix la normativa actual". L'ordre ministerial original, de l'11 de maig, no fa cap referència a aquest supòsit, però el 23 de maig s'hi va afegir una modificació que permetia saltar-se la quarantena "per realitzar una activitat laboral de caràcter essencial". Entre les persones incloses en aquesta categoria hi havia, segons el decret llei del 29 de març, que regulava qui podia anar a treballar durant la fase més estricta del confinament, "les que presten serveis en mitjans de comunicació de titularitat pública i privada". Segons aquest criteri, doncs, Telecinco ha pogut incloure els concursants de Supervivientes en la categoria de treballadors essencials perquè poguessin anar al debat final.